Nejhorší sezona United. Nejsou dobří v ničem, trefují se legendy. Vyjde pohárová náplast?

Jedna z nejvěhlasnějších fotbalových adres, o níž se hovoří v souvislosti s možným zájmem o českého útočníka Patrika Schicka , upadá. Anglický gigant už dlouhé roky hledá cestu, jak se vrátit zpátky na vrchol, ale efekt je úplně opačný. Aktuálně prožívá Manchester United vůbec nejhorší sezonu v éře Premier League a prakticky jistě skončí v dolní polovině tabulky. „Je to úplně jednoduché, prostě to není dobrý tým. Je to opravdu zoufalá situace,“ trefovala se do svého klubu legenda Gary Neville.

Z posledních devíti ligových zápasů odcházeli Rudí ďáblové v roli vítězů pouze dvakrát, a to v duelech se zcela tragickým Ipswichem a Leicesterem. Výkonnost Manchesteru United je naprosto tristní už několik let, v aktuálním ročníku se ovšem propadl na zcela nové dno.

I ve velmi nepravděpodobném případě, že by United vyhráli všech šest zbývajících ligových utkání, skončí ligovou sezonu se ziskem 56 bodů, což by byl pořád nejhorší klubový výsledek v éře Premier League, tedy za více než třicet let. „Ani zdaleka nedosahují úrovně, jako si takový klub zaslouží, a to na každém postu,“ pokračoval v ostré kritice na NBC Sports osminásobný ligový šampion Gary Neville.

A podobné hlasy zní i od dalších klubových ikon. „V čem byste řekli, že je Manchester United opravdu dobrý? Nemají útočníka nejvyšší úrovně, nemají silnou kostru týmu, nejsou fyzicky silní. Nejsem si jistý, v čem vlastně vynikají. Prostě nejsou dobří v ničem. Mají pár ucházejících hráčů, ale tabulka nelže,“ hodnotil stav kádru po poslední ostudné prohře 1:4 s Newcastlem ve vysílání Sky Sports někdejší kapitán Roy Keane.

Zpackané nákupy

Jak se do takového bodu gigant světového fotbalu dostal je extrémně zarážející. Manchester United totiž za uplynulých dvanáct let, tedy od konce legendárního manažera Alexe Fergusona, utratil za hráče nejvíc peněz ze všech anglických klubů. Celková ztráta za nákupy a prodeje hráčů činí v tomto období podle Transfermarktu neuvěřitelných 1,41 miliardy eur (35 miliard korun).

Tristní bilance na přestupovém trhu se dá demonstrovat prakticky na jakémkoli postu aktuální sestavy United.

Za brankáře Andrého Onanu dali majitelé přes 50 milionů eur a učinili z něj čtvrtého nejdražšího gólmana v historii. Kvůli častým chybám a celkové nejistotě je ale spíš pro smích fanouškům soupeřů.

V obraně nastupují zesměšňovaní Lisandro Martínez či Harry Maguire. Zálohu se snaží držet předražený veterán Casemiro a další nákladný kolega Manuel Urgate. Nejdražší posily ofenzivních řad pak chodí po hostováních (Anthony, Jadon Sancho) nebo zůstávají daleko za očekáváním (Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee).

Snad jediný nákup z posledních doby, který by se dal považovat za opravdu úspěšný, je akvizice současného kapitána Bruna Fernandese, který však do klubu přišel už před více než pěti lety. Od té doby přivedlo vedení hned čtrnáct hráčů za částku přesahující 30 milionů eur. O nikom z nich nelze říct, že by se vyloženě povedl, většina pak skončila naprostým propadákem.

„Upřímně, člověk ani neví, kde začít, odkud udělat první krok – a to je právě teď ten hlavní problém. Tenhle klub bude potřebovat opravdu hodně času a kvalitní přestupy, aby se dal dohromady,“ uvědomuje si složitost situace Neville.

Změny nepomáhají

Vedení se neustále pokouší najít novou a lepší cestu, jak se vrátit na vrchol. Každá další změna však klub posune ještě o úroveň níž. Na podzim neunesl špatnou sérii výsledků a hněv nespokojených fanoušků další z řady trenérů, který měl klub nastartovat. Erik ten Hag ovšem naprosto pohořel.

Nahradil ho pak další mladý a perspektivní kouč – Ruben Amorim. Jeho jméno často rezonovalo i u dalších slavných značek. Hodně lidí ho například tipovalo jako nástupce Jürgena Kloppa v Liverpoolu.

A výsledek? Nejhorší sezona Manchesteru United v novodobé historii. „Musíme to přijmout, jít dál a snažit se dělat věci v budoucnu mnohem lépe, aby se taková sezona už nikdy neopakovala,“ smutnil portugalský kouč po poslední ligové prohře.

Aby utrpení nebylo málo, musí se červení fanoušci v Manchesteru dlouhé roky dívat na to, jak dříve vysmívaný městský soused City zvedá nad hlavu jednu trofej za druhou a zažívá v posledních letech podobnou dominanci, jako United v dobách Fergusona.

Letos pak na trůnu vystřídá Citizens s velkou pravděpodobností historicky ještě nenáviděnější rival z Liverpoolu. Reds navíc přidají už dvacátý ligový titul, čímž vyrovnají současný rekord právě United.

Pohárová náplast

Špatné výkony a slabá ligová umístění v posledních letech vyvažují alespoň úspěchy v pohárových soutěžích. Před dvěma lety uspěli Rudí ďáblové v Anglickém ligovém pohárů, před rokem zase zvedali nad hlavu FA Cup.

Nyní budou chtít odčinit selhání na domácí scéně, kde kromě historické ostudy v ligové tabulce vypadli také z obou pohárových soutěží, v Evropské lize. Poslední reálná šance nejen na zisk cenné trofeje, ale také na kvalifikaci do pohárové Evropy pro příští rok vede právě tudy.

Amorimova družina tak v posledních týdnech jednoznačně upřednostňuje mezinárodní konfrontace před ligovými zápasy a další klíčový duel ji čeká už ve čtvrtek, kdy narazí ve čtvrtfinálové odvetě na Lyon. Z prvního duelu ve Francii si přitom rudí přivezli nadějnou remízu 2:2.

Podaří se jim postoupit do dalšího kola a vykřesat naději na jediný možný úspěch v tragické sezoně?

Nejhorší sezony Manchesteru United v Premier League

Sezona Umístění Počet bodů Počet proher Rozdíl skóre 2024/25 14.* 38 14 -7 2021/22 6. 58 12 0 2023/24 8. 60 14 -1 2013/14 7. 64 12 +21

* po 32 kolech probíhající sezony