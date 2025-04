Poborský o Schickovi a United: Jsou ve zmatku! Tým bez útočníka, Höjlund je nejhorší

Jde stále o nejvýraznější českou stopu v Manchesteru United. Bývalý záložník Karel Poborský vydržel v týmu pod vedením slavného kouče Sira Alexe Fergusona rok a půl, přes konkurenta Davida Beckhama se víc neprosadil. Letos v létě by na něj mohl navázat Patrik Schick z Leverkusenu, jehož situaci anglický klub monitoruje. „United jsou v podstatě bez devítky, což hraje Patrikovi do karet,“ komentoval Poborský aktuální přestupovou informaci. O United má stále přehled, byť od jeho angažmá na Ostrovech uplynulo dlouhých sedmadvacet let. Karel Poborský momentálně působí jako expert na televizní stanici Canal+ Sport.