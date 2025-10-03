Předplatné

Krejčí je v Anglii hráčem měsíce podle fanoušků: Věřím, že tu vybudujeme něco velkého

Video placeholder
SESTŘIH: Tottenham - Wolverhampton 1:1. Krejčí u gólu hostů, Spurs srovnali až v nastavení • Zdroj: Canal+ Sport
Ladislav Krejčí byl fanoušky Wolves zvolen hráčem měsíce
Ladislav Krejčí se aktivně podílel na pohárové výhře Wolves nad Evertonem (2:0)
Ladislav Krejčí se aktivně podílel na pohárové výhře Wolves nad Evertonem (2:0)
Ladislav Krejčí slaví svůj první gól v Premier League
Ladislav Krejčí se poprvé trefil v Premier League
Ladislav Krejčí v dresu Wolverhamptonu
9
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (2)

Pouhých pět týdnů po příchodu do Wolverhamptonu byl Ladislav Krejčí zvolen klubovým hráčem měsíce. Šestadvacetiletý obránce do Anglie zamířil koncem srpna na hostování z Girony a hned v prvních čtyřech zápasech se prosadil. 

Bývalý kapitán fotbalistů Sparty obdržel cenu v tréninkovém centru v Compton Parku od spoluhráče Fera Lópeze. „Vážím si toho. Nečekal jsem to o to víc, když jsem cenu dostal v posilovně, takže jsem překvapený. Ani nevím, kdo hlasoval, jak to chodí, ale jsem za cenu vážně rád, vždyť jsem tu první měsíc. Jsem za trofej moc vděčný, ale obecně za to, že jsem tady,“ uvedl Krejčí s úsměvem do mikrofonu klubové televize.

Ve Wolverhamptonu si cení jeho všestrannosti, kterou na úvod angažmá prokázal. „Hrál na dvou různých pozicích ve třech různých systémech a při debutu proti Newcastlu působil sebejistě i ve středu pole. Tam zůstal i proti Leedsu, když po průniku a jistém zakončení vstřelil svůj první gól v Premier League,“ uvedl klub.

Vtípky a dříči, chválí sí

Krejčí se pak přesunul do obrany a pomohl „Wolves“ k vítězství 2:0 v Ligovém poháru nad Evertonem, když založil akci před úvodním gólem. Solidní výkon podal i v posledním remízovém utkání s Tottenhamem, kde tým použil rozestavení jak se čtyřmi, tak i se třemi obránci.

„První měsíc byl pro mě osobně opravdu důležitý. Byl jsem rád, že jsem začal hrát v zápasech a být součástí týmu. Je velmi dobrý, atmosféra je také příjemná. Spousta vtipných kluků, ale také spousta dříčů,“ řekl rodák z Rosic.

Mužstvo Vítora Pereiry je nicméně po šesti kolech se ziskem jediného bodu poslední v ligové tabulce. „Myslím, že konec měsíce byl lepší než začátek, a tohle je pro mě nejdůležitější, že jsme vyhráli v poháru a podali velmi dobrý týmový výkon proti Tottenhamu. Věřím, že v tom budeme pokračovat i v příštím měsíci,“ uvedl Krejčí.

Zvyká si rychle. „Snažil jsem se co nejrychleji adaptovat, nejen na Premier League, ale i na náš styl hry. Doufám, že budu stále lepší a lepší, stejně jako naše výsledky. Věřím, že tady vybudujeme něco velkého a že to poroste,“ dodal.

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Liverpool650112:715
2Arsenal641112:313
3Crystal Palace63308:312
4Tottenham632111:411
5Sunderland63217:411
6Bournemouth63218:711
7Manchester City631214:610
8Chelsea622211:88
9Everton62227:68
10Brighton62229:98
11Fulham62227:88
12Leeds62226:98
13Brentford62139:117
14Manchester Utd.62137:117
15Newcastle61324:56
16Aston Villa61324:66
17Nottingham Forest61235:105
18Burnley61146:134
19West Ham61146:144
20Wolves60154:131
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup
Vstoupit do diskuze (2)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů