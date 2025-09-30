Centrem by trefil mravence! Diouf nadchnul fanoušky West Hamu, jaký má plán nový kouč?
Změna trenéra jen dva dny před zápasem zafungovala. West Ham si v prvním utkání pod vedením Nuna Espírita Santa připsal bod za remízu 1:1 na půdě Evertonu a mezi nejlepší hráče týmu znovu patřil El Hadji Malick Diouf. Právě jeho úprk po křídle a skvělý centr vedl k vyrovnávací brance a přínos senegalského krajního obránce opěvovali fanoušci, anglická média i kapitán týmu Jarrod Bowen.
Úvodní test pod vedením nového kouče dopadl dobře. West Ham se po sérii porážek oklepal a předvedl silnou mentalitu, když poprvé v sezoně bodoval v utkání, v němž inkasoval jako první.
Vyrovnání, a zároveň premiérový gól po trenérské výměně zařídil exslávistický El Hadji Malick Diouf. Na vlastní polovině vyhrál hlavičkový souboj, převzal míč, udržel na zádech dotírajícího Jakea O’Briena a vyzval na sprinterský souboj stopera Jamese Tarkowskiho. Na pár metrech mu nedal šanci a poslal prudký centr do vápna. Ten obrana odvrátila jen na hranici vápna, odkud vyslal nechytatelnou ránu kapitán „kladivářů“ Jarrod Bowen.
„Malick odvedl skvělou práci, prosazoval se po křídle a servíroval míče do vápna,“ vyzdvihl přínos nového spoluhráče Bowen pro klubový web.
Právě návraty do zápasů dělaly West Hamu pod bývalým trenérem Grahamem Potterem velký problém. Po obdrženém gólu tým často ztrácel sebevědomí. V minulém ročníku posbíral jen šest bodů ze zápasů, kdy musel dohánět deficit a v této sezoně se mu to povedlo vůbec poprvé.
„O poločase jsem hráčům říkal, aby bojovali dál, a to se jim povedlo opravdu dobře. Hráli jsme v náročném prostředí proti velmi kvalitnímu soupeři. Hlavní pro nás je, abychom dokázali bojovat i v budoucnu. Pořád se poznáváme. Když přijdete do nového klubu, jde hlavně o pomalé kroky v před a hledání správných řešení,“ chválil přístup nových svěřenců Espírito Santo.
Diouf udělal dojem
Přínos levého obránce, který v létě přišel ze Slavie za 22 milionů eur (534 milionů korun), patřil mezi to nejlepší, co West Ham na půdě Evertonu předvedl.
„El Hadji Malick Diouf a Crysencio Summerville udělali dojem. Prosazovali se po levé straně a ukázali, že by jejich spolupráce mohla mít velký potenciál,“ napsal Roshane Thomas z The Athletic. „Letní posila ze Slavie má skvělou techniku centrů a svou nápaditou hrou budí pozornost,“ pokračoval.
Velká chvála na jeho adresu míří i ze strany fanoušků. „Diouf by centrem dokázal trefit mravence,“ napsal jeden z nich na sociální síti X. „Jeden z nejlepších krajních beků v lize. Jeho centry jsou neskutečné,“ přidal se další.
Hned po příchodu na ostrovy tak Diouf naplno ukazuje své schopnosti a i přes špatné týmové výsledky patří k nejzajímavějším akvizicím ligy. Víc asistencí než on (3) si zatím připsal pouze Jack Grealish z Evertonu, který přihrál na čtyři góly.
Příliš velké změny se ve hře West Hamu po střídání na lavičce neobjevily. Vzhledem k tomu, že nový trenér dorazil teprve dva dny před utkáním, ovšem nešlo o nic překvapivého a sám Espírito Santo zmiňoval, že chce jít dopředu „postupnými kroky“.
Přesto už se našlo pár pozitivních signálů. Oproti průměru dosavadní sezony zaznamenali statistici méně dlouhých nákopů, víc střel i víc doteků s míčem ve vápně soupeře.
V tabulce i přes bodový zisk zůstává londýnský celek na sestupové 19. příčce. Přijde po trenérské rošádě odraz ode dna?
Nejvíc asistencí v Premier League 2025/26
hráč
klub
asistence
Jack Grealish
Everton
4
Granit Xhaka
Sunderland
3
El Hadji Malick Diouf
West Ham United
3
João Pedro
Chelsea
3
Mohammed Kudus
Tottenham
3
Jérémy Doku
Manchester City
3
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liverpool
|6
|5
|0
|1
|12:7
|15
|2
Arsenal
|6
|4
|1
|1
|12:3
|13
|3
Crystal Palace
|6
|3
|3
|0
|8:3
|12
|4
Tottenham
|6
|3
|2
|1
|11:4
|11
|5
Sunderland
|6
|3
|2
|1
|7:4
|11
|6
Bournemouth
|6
|3
|2
|1
|8:7
|11
|7
Manchester City
|6
|3
|1
|2
|14:6
|10
|8
Chelsea
|6
|2
|2
|2
|11:8
|8
|9
Everton
|6
|2
|2
|2
|7:6
|8
|10
Brighton
|6
|2
|2
|2
|9:9
|8
|11
Fulham
|6
|2
|2
|2
|7:8
|8
|12
Leeds
|6
|2
|2
|2
|6:9
|8
|13
Brentford
|6
|2
|1
|3
|9:11
|7
|14
Manchester Utd.
|6
|2
|1
|3
|7:11
|7
|15
Newcastle
|6
|1
|3
|2
|4:5
|6
|16
Aston Villa
|6
|1
|3
|2
|4:6
|6
|17
Nottingham Forest
|6
|1
|2
|3
|5:10
|5
|18
Burnley
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|19
West Ham
|6
|1
|1
|4
|6:14
|4
|20
Wolves
|6
|0
|1
|5
|4:13
|1
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup