Brankář v záloze a systém 2-7-2? Bývalá hvězda chystá v PSG revoluci

Ve fotbalovém světě by to bez přehánění znamenalo revoluci. Pokud tedy smělé plány Thiaga Motty budou realizovány. Trenér dorostenců Paris St. Germain pro Gazzetta dello Sport prohlásil, že vymýšlí extrémně ofenzivní rozestavení ve formaci 2-7-2. Ano, slyšíte dobře, na brankáře Motta nezapomněl. „Gólman by se počítal jako jeden ze sedmičky záložníků,“ vysvětluje bývalý italský reprezentant. Jak by to v praxi vypadalo?