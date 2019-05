Neymarovo napadení fanouška řeší DK. Mbappé dostal stop na tři zápasy | iSport.cz

Neymar se do problémů dostal poté, co se ohnal po fanouškovi, který provokoval hráče Paris St. Germain, když si kolem něj šli na tribunu pro stříbrné medaile. Obhájce trofeje sice ve finále s Rennes, za které chytal český brankář Tomáš Koubek, vedl už 2:0, ale v normální hrací době i po prodloužení skončil zápas 2:2 a v penaltovém rozstřelu favorit prohrál 5:6.

"Ano, udělal jsem špatnou věc. Ale nikdo nedokáže zůstat netečný," napsal poté na sociální síti instagram Neymar, který nedávno dostal od UEFA třízápasový trest za to, že po vyřazení v osmifinále Ligy mistrů s Manchesterem United ostře zkritizoval rozhodčí.

Pro Mbappého zápas s Rennes skončil v závěru prodloužení poté, co dostal rovnou červenou kartu po ostrém faulu kolíky na koleno Damiena Da Silvy. Mistr světa už si jeden zápas odseděl a ještě přijde o ligové duely s Nice a Angers. Nejlepší střelec soutěže pak stihne závěrečná dvě kola. Paris St. Germain to však mrzet nemusí, protože titul si zajistil už před třemi týdny.

Neymar appeared to smack someone in the face on the way to collect his runners-up medal last night after having a smartphone shoved in his direction by the man in question who was insulting him. pic.twitter.com/ubQQstObPo