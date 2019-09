Neymar dál v PSG. Musí si udobřit fanoušky, Barcelona umí vyčkat | iSport.cz

Snaha byla marná. Barceloně se nepodařilo naplnit požadavky PSG a Brazilec Neymar, který toužil po návratu na Camp Nou, zůstává ve Francii. K jeho přestupu nepřesvědčila pařížský celek ani nabídka, která zahrnovala 150 milionů eur (z ní měl údajně 20 milionů eur zaplatit sám Neymar), trvalé přestupy záložníka Ivana Rakitiče a obránce Jeana Claira Tobida a navrch hostování útočníka Ousmane Dembélého.

Šéf PSG Nasser Al-Khelaifi pro francouzský deník Le Parisien uvedl, že od případného kupce bude PSG žádat 300 milionů eur. Takové výše podle něj barcelonská nabídka nedosahovala. Přestože se katalánskému celku Neymara nepodařilo získat, dá se očekávat, že se nevzdá.

Svou vytrvalost v přestupních jednáních již prokázala Barcelona mimo jiné v případech Philippe Coutinha, Antoine Griezmanna, či Thierry Henryho. Ukázkovým příkladem je pak přestup Cesca Fábregase, o nějž měla Barcelona zájem již v roce 2008, ale přestup z Arsenalu dotáhla až v roce 2011. Katalánci jsou tedy zvyklí, čekat na novou posilu několik měsíců, ba i let.

Fotbalové přestupy ONLINE>>>

V daný moment sice zůstává Neymar v PSG, ale pozice francouzského giganta by v lednu mohla výrazně oslabit. Pokud by totiž Neymara do příštího léta neuvolnilo, vznikla by zde jistá úniková cesta. Hráč by se mohl obrátit na FIFA s tím, že již dokončil v klubu tři roky své smlouvy, kterou podepsal v době, kdy mu bylo méně než 28 let. Tím by uplynula „ochranná doba“ mladých hráčů ve smlouvách bez výstupní klauzule a přestupní částku by tak následně stanovila samotná FIFA. Přičemž Barcelona věří, že by její výše byla kolem 180 milionů eur.

Jak situace kolem Neymara v budoucnu dopadne, zůstává ve hvězdách. Momentálně je ale jasné to, že zůstává v Paříži. I proto zahájilo vedení PSG jednání s fanoušky. Ti totiž velmi těžce nesli Brazilcovi zaječí úmysly. Neymar sice v úvodu sezony, i kvůli zranění, nenastoupil ani v jednom ze čtyř kol Ligue 1, nicméně i tak mu fans nic nedarovali. Hned na prvním domácím zápase se v hledišti objevily transparenty urážející nejen Neymara, ale i jeho matku. Stadionem navíc zaznělo: „Neymare, ty zkurv****e.“

Brazilec tak bude mít plné ruce práce, aby si fanoušky udobřil a získal zpět na svou stranu.