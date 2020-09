Mbappé, hit léta 2021! Liverpool udržuje kontakt, Real stojí ve frontě

Mbappého aktuální smlouva v Paříži platí do června 2022. To znamená, že právě za rok budou mít evropské velkokluby dobrou příležitost, jak talentovaného útočníka získat. Pokud tedy sám hráč pochopitelně nebude chtít zůstat v současném týmu. O žádných jednáních ohledně prodloužení kontraktu s PSG se ale zatím neví.

I proto Liverpool cítí šanci. Podle L'Equipe se s hráčovými zástupci už snaží udržovat pravidelný kontakt. Sám trenér Klopp se měl před několika měsíci bavit o Mbappého budoucnosti s jeho otcem Wilfriedem.

Všichni si dobře uvědomují, že francouzský reprezentant je jedním z absolutně nejžádanějších přestupových zboží. A to zároveň představuje i největší problém – finance.

Jeho případné vykoupení z PSG by totiž vyšlo extrémně draho. Třeba letošní příklad Jadona Sancha, z jehož cenovky ve výši okolo 115 milionů euro (téměř 3 miliardy korun) Borussia Dortmund neslevila ani o cent, ukazuje, že ani koronavirus situaci na trhu s hráči příliš nezměnil. Za ty nejlepší se zkrátka pořád budou platit ohromné částky.

A konkrétně Mbappé má dost možná potenciál stát se vůbec nejdražším hráčem fotbalové historie, což je jasné i Liverpoolu.

„Koupit hráče takového kalibru je velmi obtížné. V tuhle chvíli nevidím žádný klub, který by mohl koupit Kyliana Mbappého,“ nechal se Klopp slyšet na konci minulého roku.

„Zkrátka žádný klub, tak to je. My jednoduše patříme mezi ty, kteří si to nemohou dovolit. Ze sportovního hlediska neexistuje moc důvodů proč ho nezískat, on je úžasný hráč! Ale jde o peníze. A to je bez šance. Absolutně bez šance,“ doplnil ještě trenér posledních šampionů Premier League.

Minulý týden Liverpool přivedl Thiaga Alcantaru a Dioga Jotu, kupovat superhvězdy (mezi něž už Mbappé nepochybně patří) ale úplně nepatří do filozofie, kterou na Anfieldu v posledních letech vyznávají.

Navíc by případně nebyli jedinými zájemci. Zahraniční média dlouhodobě píší o Realu Madrid, španělská liga pod vedením Zinedina Zidana by Mbappému mohla sedět. I v tomto případě ale vyvolávají nejistotu finance. Šéf Realu Florentino Perez už řekl, že v současném přestupovém okně se klub bude muset obejít bez jakýchkoliv velkých příchodů.

Jak se Mbappého kariéra bude dál vyvíjet?