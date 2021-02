Trenér Villas-Boas v Marseille nabídl rezignaci: Tu posilu jsem nechtěl!

„Podal jsem svou rezignaci s tím, že nesouhlasím se sportovní politikou. Čekám na odpověď. Pokud to bude ne, pak budeme pokračovat. Od Olympique nic nechci. Nechci peníze,“ řekl na tiskové konferenci Villas-Boas, jemuž po sezoně vyprší smlouva.

„Přestupní období skončilo příchodem nového hráče. To nebylo mé rozhodnutí, dozvěděl jsem se to dnes ráno z novin,“ prohlásil kouč v reakci na to, že Olympique angažoval v poslední den přestupového okna do zálohy na hostování Oliviera Ntchama ze Celticu. „Je to hráč, u kterého jsem řekl ne. Nebyl na našem seznamu,“ prohlásil trenér.

Marseille už vypadla z Ligy mistrů. V domácí soutěži se tým po třech porážkách v řadě propadl už na deváté místo. O víkendu rozzuření fanoušci na protest proti špatným výsledkům i vedení klubu vnikli do tréninkového centra a napadli jeho policejní ochranku. Kvůli incidentu bylo odloženo ligové utkání s Rennes.