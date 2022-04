Mbappé váhá nad budoucností: Nové okolnosti. Připustil setrvání v PSG

Kylian Mbappé by měl po zranění nastoupit • Reuters

Kylian Mbappé poslal PSG do vedení v odvetě osmifinále Ligy mistrů proti Realu Madrid • Reuters

Kylian Mbappé poslal PSG do vedení v odvetě osmifinále Ligy mistrů proti Realu Madrid • ČTK / AP / Manu Fernandez

Kylian Mbappé poslal PSG do vedení v odvetě osmifinále Ligy mistrů proti Realu Madrid • Reuters

Je letní přesun Kyliana Mbappého do Realu Madrid tak jistý, jak se říká? Sama francouzská superhvězda připouští, že ještě není definitivně rozhodnutá. Svou volbu Francouz oznámí až ve chvíli, kdy sám ucítí správnou příležitost. „Nejsem vrah, abych se musel schovávat,“ prohlásil. Svou důležitost pro PSG navíc vyzdvihl při show proti Lorientu dvěma góly a třemi asistencemi.

„Kdybych už byl rozhodnutý, řekl bych to. V tuhle chvíli se nemusím nikomu zodpovídat. Zvažuji všechny možnosti. Vím, že lidem přijde, že už to trvá dlouho. Ale nikoho jsem nezabil, abych se musel schovávat,“ prohlásil Kylian Mbappé pro Amazon Prime.

V Parku princů má francouzský reprezentant smlouvu do konce sezony a i přes několik nabídek na prodloužení od arabských majitelů zatím další kontrakt nepodepsal.

V minulosti se navíc netajil tím, že by si jednou rád zahrál za Real Madrid, takže se jeho přesun do centrálního Španělska bral téměř jako hotová věc. Bez ohledu na to, že ho k setrvání v Paříži vyzval i prezident Emmanuel Macron.

Oficiálně ale přesun mezi metropolemi neoznámil, navíc se celá situace nezdá být tak jistá. „Pořád o tom přemýšlím, protože jsou ve hře nové prvky a okolnosti. Chci udělat správné rozhodnutí,“ prohlásil. Novináři se ho následně zeptali, jestli je jednou z možností i setrvání v Paříži: „Samozřejmě.“

I přes brzké vypadnutí z Ligy mistrů a ne zrovna ideální atmosféru uvnitř týmu i okolo něj předvedla 23letá hvězda o víkendu další památné vystoupení. Při vítězství 5:1 nad Lorientem dva góly dal a na další tři přihrál Neymarovi a Messimu. Bylo to vůbec poprvé, co útočný trojzubec PSG kousal kompletní od Messiho příchodu na začátku sezony.

„Když nastupujete proti takovému hráči, je to těžké. V tuhle chvíli je nejlepší na světě. Je úžasné mít ho v Paříži a být Francouz. Ale když proti vám hraje, nejste úplně šťastný, že tam je,“ pousmál se kouč Lorientu Christophe Pelissier.