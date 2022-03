Platy ve Francii: prvních 14 z jednoho týmu. Ale boháči z PSG jsou rozhádaní

Co se to děje? Hráči PSG nemohou věřit, co se to na trávníku Nantes stalo • Reuters

Na čele francouzské ligy má Paris St. Germain náskok dvanácti bodů devět kol před koncem. O tom, kdo na konci ročníku vyhraje titul, se nepochybuje. Úkol splněn. Jenže to je ze strany PSG vše. Jinak se v této sezoně z jeho strany datují už jen selhání. Vypadnutí ve francouzském i ligovém pohár a také krach v osmifinále Ligy mistrů, kde ještě půl hodiny před koncem drželo dvougólový náskok nad Realem Madrid.

Prezident pařížského celku Násir Al-Chelajfí disponuje nesmírným bohatstvím, které pumpuje do klubu. Za to očekává trofeje. Peníze nejsou všechno, říká se. A v tomto případě je to jedna velká pravda. Štědře placení fotbalisté PSG totiž na hřišti hrají málo muziky za to, kolik pobírají.

Francouzský deník L'Equipe uvedl seznam nejlépe placených hráčů v Ligue 1. Z třiceti jmen hned jedenadvacet kope za Paříž. Na nejvíc si přijde Neymar , jenž si ročně vydělá 40,8 milionů liber (1,2 miliardy korun), druhý Lionel Messi se „musí spokojit“ s 33,7 miliony liber (992 milionů korun) a Kylian Mbappé pouze s 22,2 miliony liber (650 milionů korun).

Top 10 nejlépe placených hráčů v Ligue 1 1. Neymar (PSG) £40.8million (1,2 miliardy korun) 2. Messi (PSG) £33.7m (992 milionů korun) 3. Mbappé (PSG) £22.2m (650 milionů korun) 4. Marquinhos (PSG) £12m (350 milionů korun) 5. Marco Verratti (PSG) £12m (350 milionů korun) 6. Achraf Hakimi (PSG) £10.8m (318 milionů korun) 7. Keylor Navas (PSG) £10m (294 milionů korun) 8. Angel Di Maria (PSG) £9.5m (280 milionů korun) 9. Georginio Wijnaldum (PSG) £9.1m (268 milionů korun) 10. Gianluigi Donnarumma (PSG) £9.1m (268 milionů korun)

Teď očima jiných čísel. Neymar v této sezoně naskočil v lize do patnácti utkání, ve kterých se střelecky prosadil pětkrát a k tomu přibalil tři asistence. Messi v Ligue 1 odehrál doposud osmnáct duelů s bilancí dvou tref a deseti nahrávek. Nejplodnější je v tomhle ohledu Mbappé s patnácti góly a desíti asistencemi v šestadvaceti kláních.

Pokud hledáte v seznamu jiného hráče než s příslušností k PSG, tak se doberete až k patnácté příčce, kterou obsadil Wissam Ben Yedder, forvardovi Monaka ročně přiteče na účet 6,5 milionů liber (190 milionů korun).

O víkendu se Paris St. Germain střetlo právě s Monakem, a pokud byste čekali, že pařížští boháči přejedou svého soupeře, opak je pravdou. Ofenzivní duo Mbappé – Neymar, které ročně vydělá necelých 1,9 miliardy korun, vyšlo v zápase naprázdno. Naopak Ben Yedder s příjmem 190 milionů korun dvěma góly zařídil svému celku výhru 3:0.

A právě po tomhle duelu se vynořily další zprávy o tom, že v hlavním městě Francie nepanuje zrovna idylka. Podle tamních novinářů se kabina rozdělila na dva tábory – jeden vedený francouzskými hráči a druhý zase jihoamerickými.

Všechno odstartovalo vypadnutí v osmifinále Ligy mistrů s Realem Madrid a směle pokračovalo porážkou na hřišti Monaka, kde hráči PSG působili odevzdaně. O titul by je sice připravilo už jen mimořádné selhání, ale zdá se, že léto budu ve Francii pořádně horké.

Spekuluje se o konci kouče Mauricia Pochettina, jenž patří ke žhavým kandidátům na post nového trenéra Manchester United. Místo v kabině pak s největší pravděpodobností vyklidí Mbappé, o jehož odchodu do Realu Madrid se ve Španělsku mluví jako o hotové věci. Dále pak Al-Chelajfí údajně ztratil trpělivost s Neymarem, kterého by se rád zbavil, otázkou ale je, kdo by si štědře placeného kouzelníka mohl dovolit? Co třeba Newcastle? Po finanční stránce určitě...

Pořádně naštvaní jsou i samotní fanoušci PSG, kteří v domácím duelu s Bordeaux (3:0), který se hrál po vypadnutí z Ligy mistrů, vypískali Neymara a Messiho, jehož budoucnost je rovněž otevřená, ačkoli má smlouvu ještě na další ročník. A pakovat by se mohl rovněž stoper Sergio Ramos.

Možná by se PSG mohlo podívat na seznam nejlépe placených hráčů, kdo za jaké peníze odvádí výkony. Třeba Gaetan Laborde z Rennes ročně pobírá plat 1,7 milionů liber (50 milionů korun), ale v této sezoně nasázel už čtrnáct branek a dalších sedm připravil. Druhý nejlepší střelec Ligue 1 Martin Terrier, hájící rovněž barvy Rennes, se šestnácti góly si vydělá za rok 1,6 milionů liber (47 milionů korun).