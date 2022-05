Mundial: Mbappé jako Messi. Vypekl s Realem a bude vliv toxický?

Celý fotbalový svět očekával, že touto dobou už bude Kylian Mbappé představován jako nová posila Realu. Po nevídané otočce ale ikona francouzského fotbalu zůstává v Paris Saint-Germain a podepsala lukrativní smlouvu až do roku 2025.

Jak se celý obrat odehrál a co nakonec přesvědčilo Mbappého zůstat v Paříži? Jak velký je to zásah do plánů Realu Madrid a zavřel si tím dveře na Santiago Bernabeu? Ukazuje podpis nové smlouvy vliv peněz z Kataru, anebo spíš svědčí i o obrovském potenciálu, který Mbappé v PSG má? Může být jeho velký vliv na chod klubu toxický a neprospěje nakonec paradoxně Realu, že si může dovolit posílit napříč kádrem?

Nejen tomu, ale i prvnímu titulu AC Milán za posledních 11 let, famóznímu finiši Premier League a titulu Manchesteru City nebo finále Ligy mistrů mezi Liverpoolem a Realem se věnuje nový díl Mundialu s redaktory deníku Sport Jakubem Dvořákem a Danielem Konečným. Moderuje Martin Vait.

Mundial je pořad a podcast o zahraničním fotbal v celém jeho lesku, kráse, špíně i obskurnosti. Diskuze s redaktory a spolupracovníky Sportu a rozhovory s osobnostmi českého i světového fotbalu o aktuálním dění i dlouhodobějších trendech zahraničního fotbalu.

0:00 Proč Mbappé zůstává v PSG?

21:53 Co budoucnost Realu bez ofenzivních hvězd a finále LM? A co se děje s fanoušky v Anglii?

38:02 První titul pro AC Milán v Serii A po jedenácti letech