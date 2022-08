Mbappé s Neymarem na koberečku v PSG. Co museli slíbit před týmem?

PSG od 20. března neprohrálo jediné utkání, do sezony vstoupilo suverénně - dva ligové zápasy, dvě výhry a drtivé skóre 10:2. K tomu ještě jasný triumf (4:0) v domácím Superpoháru proti Nantes. Výsledky a forma klíčových opor vypadají idylicky, zbývá jen vyladit vztahy v kabině. A srovnat ega obřích hvězd, které táhnou ofenzivu francouzského šampiona.

Řeší se chování Kyliana Mbappého. Největší klenot francouzského fotbalu i přes obří zájem Realu Madrid prodloužil kontrakt v Paříži o tři roky. Nechal se ulovit do zlaté klece, která mu zaručuje královské příjmy a navíc podíl na sportovním řízení klubu. Jenže může to fungovat na hřišti, kde musí vycházet s o mnoho zkušenější dvojkou Neymar, Messi?

Minulý týden se Mbappé „předvedl“ během pětigólové smršti proti Montpellier. Ve 23. minutě zahodil první penaltu, o dvacet minut později se hrnul k další. Po cestě strčil do Lionela Messiho a s Neymarem vedl živou debatu o tom, že kopat by měl zase on.

Nakonec šel Neymar, proměnil, ve druhé půli přidala Paříž ještě dvě trefy a zvítězila pohodlně 5:2. „Stvořili jsme monstrum,“ obávají se vzhledem k Mbappého chování fanoušci PSG. Nejmladší z útočného trojzubce se i přes luxusní kontrakt a slíbené pravomoce necítí komfortně. Těžko kouše, že by měl poslouchat zkušenější borce Neymara s Messim, byť by to spíš odpovídalo hiearchii v týmu - komandovat ve 23 letech možná nejlepšího fotbalistu všech dob je hodně odvážná, zároveň naivní myšlenka.

Vedení PSG se snaží napjatou situaci vyřešit dřív, než vzniklý požár nepůjde uhasit. Před nedělním duelem proti Lille proběhla schůzka mezi Neymarem a Mbappém, kde si měly horké hlavy své pozice vyjasnit. Zároveň před celým týmem jasně říct, že případné spory nebudou ventilovat na veřejnosti během zápasů či krátce po nich, ale vše zůstane v kabině. Zkrátka navenek vypadat jako dvojice hodných usměvavých kamarádů.

PSG stále zdůrazňuje, že Mbappé je klíčovým hráčem, který má být tváří klubu do další dekády. Zároveň nesmí docházet k tomu, že bude arogantně ignorovat autoritu starších parťáků, kteří jsou též zvyklí na výsadní postavení.

Válečná sekera dvou ofenzivních borců musí být zakopána dřív, než se PSG dostane do problémů na hřišti a projeví se to na výsledcích. Cíle jsou znovu maximální - obhájit francouzský titul i ligový pohár, a co je hlavní - pokusit se konečně poprvé v historii ovládnout Ligu mistrů, kvůli které se exkluzivní útočná formace pod Eiffelovkou dala dohromady.