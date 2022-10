Messi v ráži cílí na poslední MS. Pak au revoir PSG a návrat do Barcelony?

Nemožné ihned, zázraky na počkání. Heslo Lionela Messiho. Boří rekordy, posouvá limity a vyvrací mýty o nedosažitelném. Jenže ani on nedokáže zastavit čas, snad jen zpomalit. Vyšplhal na všechny fotbalové vrcholy. Teda téměř, jeden chybí – mistrovství světa. „V Kataru to bude můj poslední šampionát,“ prohlásil 35letý Argentinec. A co pak? Dokončit rozdělanou práci v PSG a v létě velký návrat do Barcelony?