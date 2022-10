Mbappé šokoval, chce odejít z PSG! Cítí se podveden… Kam by mohl jít?

Kylian Mbappé chce odejít z PSG. Co nejdřív, tedy nejlépe už v lednu. Informoval o tom španělský deník MARCA a následně potvrdil i renomovaný italský novinář Fabrizio Romano. Hvězdný forvard se cítí podveden ze strany klubu, prý nedodrželo sliby, jež mu dalo při podpisu nové smlouvy. Nelíbí se mu především taktika kouče Christopha Galtiera, ve které „příliš“ nevyniká. A kam by mohl zamířit? Do Realu Madrid ne, ve hře má být údajně jediná varianta z Premier League.

V létě se nemluvilo o ničem jiném – přesune se Kylian Mbappé do Realu Madrid, nebo zůstane v PSG? Francouz se nakonec rozhodl pro druhou variantu, pohrdl královským klubem ze Španělska a rozdával úsměvy pod Eiffelovou věží.

Jen o pár měsíců později je ale vše jinak. Mbappé odpálil v hlavním městě Francie bombu, která šokovala fotbalový svět: „Chci pryč. Co nejdřív, nejlépe už v lednu,“ měl sdělit vedení klubu.

Jeho vztah s PSG je na bodu mrazu, spíš hluboko pod ním.

A co přesně se stalo? Jde spíš o vyústění napjaté situace od začátku sezony. Začalo to podpisem nové smlouvy, která Mbappého udržela v Parku princů.

Kromě fotbalových řešení na trávníku během zápasů se začal podílet i na těch ohledně chodu klubu. Jako třeba při výběru nového trenéra, posil…

Ego 23letého útočníka přerostlo symboliku Paříže. „Já jsem císař, král, bůh a vy všichni pracujete pro mě,“ vysílal signály ke spoluhráčům.

Nejvíc se mluví o jeho rozepřích s Neymarem , mezi oběma to má pnout a v kabině PSG rozhodně nepanuje idylka.

Mbappému se navíc nelíbí ani taktika kouče, na jeho příchodu se přitom v létě sám podílel –posvětil angažování.

Galtier ordinuje rozestavení se třemi stopery, dvěma wingbacky, středovou dvojicí a útočným trojlístkem. Ten tvoří Mbappé s Neymarem na levé straně a Lionelem Messim na pravé.

Co víc si přát? No, Kylianovi to nevyhovuje, nezáří tak, jak by si představoval. V této sezoně zaznamenal v lize „jen“ osm gólů v devíti startech a v Lize mistrů se trefil „pouze“ třikrát.

Mnohem víc je vidět Neymar, jenž se nachází v oslňující formě. V Ligue 1 kromě osmi branek sedmkrát asistoval a jeho výkony plní novinové titulky. A když tam není Brazilec, je tam Argentinec.

Messi po roční aklimatizaci na francouzské podnebí hlásí návrat do staré formy, opět kouzlí magické kousky. A Mbappé? Ten je tak trochu ten třetí…

A za vinu to klade vedení. „Nedodrželi jste slib,“ vyčítá představitelům klubu. Galtierova strategie ho zradila, cítí se podveden. „Já jsem oběť,“ bublalo v něm, dokud gejzír vzteku nevytryskl.

Ten se teď valí ulicemi Paříže a každý od Avenue des Champs-Élysées až po venkov to ví. O to se Mbappého ego postaralo.

Ale co teď?

Malér, pořádný průšvih. Tohle napravit nepůjde, ví vedení klubu. Lednový odchod? Nepřipadá v úvahu, zní první reakce. Ale v létě se bude opět s největší pravděpodobností vysílat Mbappé – ředitel zeměkoule. Kdo mě chce?

Španělská i francouzská média se shodují, že Real Madrid ve hře nebude. Odmítnout to měli prý majitelé PSG, kteří nezapomněli na snahu „bílého baletu“ přetáhnout Mbappého.

Ve hře má být momentálně jediná varianta – Liverpool. Jürgen Klopp se netají obdivem k Mbappého umu. A Kylian sám přiznal, že jeho matka fandí právě klubu z města Beatles.

Jenže je tahle varianta reálná? „Reds“ mají nastavené jasné finanční mantinely, které jen tak nebourají. Vzpomeňte si, jak dlouho se dohadovali s Mohamedem Salahem ohledně nového kontraktu.

Egyptský faraon chtěl plat jako Cristiano Ronaldo . To vedení dlouho odmítalo, nakonec ale svolilo ke kompromisu na 400 tisíc liber týdně, i když pořádně skřípalo zuby. A Mbappé aktuálně pobírá 650 tisíc liber týdně. Že by šel s platem dolů? Na to by si vsadil jen málokdo.

Navíc, jaká by asi byla přestupová suma? Mbappé má platnou smlouvu do léta 2024 a Paris Saint-Germain ho zadarmo rozhodně nepustí…

Zatím je to ale čerstvá zpráva, v nejbližších dnech se můžeme těšit na další jména ze seznamu potenciálních adres, kam by Velký Kylian mohl zamířit.

Co třeba Manchester United? Na Old Trafford hledají forvarda. Nebo Chelsea? Nový americký majitel Todd Boehly má peníze a nebojí se je použít.