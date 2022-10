Napětí mezi hvězdami PSG: „šéf“ klubu Mbappé vs. Neymar, rozdělují kabinu?

Máte-li hráče, kteří nastřílí tři desítky gólů, než uplyne září, jste šťastný kouč. Pokud neslyšíte na jméno Christophe Galtier a těmi hráči nejsou Kylian Mbappé, Neymar a Leo Messi.

PSG pořádá fotbalové večírky a fanoušci, v minulé sezoně zachmuření jako člověk, který jde pouští v úpletu z polyesteru, našli ztracený úsměv. K lidské přirozenosti však patří, že si rádi ztrpčujeme život. Je to prostě v našich molekulách a Shakespeare to vystihl: „Sám v sobě krutého máš nepřítele.“

Galtier není dramatik, ale tomuhle rozumí. Nestará se jen o taktiku a rozvoj mužstva. Deaktivuje výbušný systém. V Saint-Étienne a Lille měl píšťalku, v PSG nosí u pasu pyrotechnické kleště a zneškodňuje vodič k rozbušce.

„Je to můj šestý rok s Neymarem,“ řekl 23letý Mbappé. „Náš vztah je někdy chladnější, někdy vřelejší. Jsou období, kdy jsme nejlepší kamarádi na světě. A momenty, kdy jsme… rezervovanější.“

Téma Mbappé se nevyhnulo ani Brazilci na reprezentačním srazu. Dědic magické desítky, který brzy překoná Pelého v počtu gólů (77), odpovídal na salvu dotazů. Trpělivě a s ochotou. Dokud novináři nevypálili: „A co le grand Kylian?“ Odchovanec Santosu strnul jako Buster Keaton a kvapně opustil tiskovou zónu.

Podle deníku L‘Équipe, který má uvnitř klubu obvykle dobrý zdroj, je vztah mezi hvězdami tak narušený, že by zchladil i ohniště v kovářské výhni. „Nemluví spolu. Nechtějí přímý konflikt – vědí, že šatnu nesmí ohrozit, ale napětí nepolevuje. Největší úkol PSG? Usmířit tyhle dva.“

Všechno začalo v minulé sezoně. Galtier naznačil: „Máme spoustu důvodů, proč být Mbappému vděční. Držel tým pohromadě, když bylo zle.“ No ano. Neymar žil perfektním chaosem, jak říká strastem i slastem svého bytí, a náladu mu kazily zdravotní potíže.

Messi, uprchlík z planety Camp Nou, v Paříži dezorientovaný jako E. T. v Kalifornii, se trefil jen šestkrát. Zato Kylian… „Byl vůdčí postavou,“ přikývl kouč. Nasbíral 40 gólů a 20 asistencí. Křesťané se opírají o bibli, Les Parisiens o Mbappého. V létě vyrazil dech Realu a lidé v Madridu oblehli knihkupectví, aby nalezli úlevu v Průvodci způsobem života naprosto šokovaného člověka pro krutě odmítnuté nápadníky.

Podepsal novou – de facto panovnickou – smlouvu. Kdyby hrál fotbal Ludvík XIV., řečený Král Slunce, takové podmínky by patrně nedostal.

Mluví se o Kylianových rozšířených pravomocích. Měl nemalé slovo při výběru Galtiera i nového šéfa Luíse Campose. Údajně má vliv na to, kdo do týmu přijde a kdo odejde.

Paříží vířily zvěsti, že vedení žádal, ať se zbaví Neymara. „Nesmysl,“ odhradil se Campos. „Máme v útoku tři velikány. Počítáme se všemi.“

Bilance trojice v sezoně zápasy góly asistence Neymar 11 11 8 Mbappé 10 9 0 Messi 11 6 8

No právě. Mbappé byl v předchozím ročníku opravdu nejlepší. Jenže v této sezoně vidíme jiného Neymara a Messiho po upgradu.

Protivníci kvůli Brazilci ječí, jako by studovali operní zpěv. Třicátník se slabostí pro Art Hair Design, olejíčky na vlasy a jinobarevné proužky (melír) si v 11 utkáních připsal 11 tref a 8 asistencí. „Můj oblíbenec,“ řekl Kaká. „Baví mě víc než jiní. Teď má formu, jakou měl Michelangelo při výzdobě Sixtinské kaple. Geniální.“

Ozval se i Andrés Iniesta. „Ney je originál. Driblování, přihrávky. V jeho podání je fotbal podívaná. Pro mě je synonymem zábavy.“

Existují sběratelé známek, starožitností, autogramů či lidových písní, Messiho vášní jsou rekordy. Dva poslední: jako první hráč v dějinách Ligy mistrů skóroval v 18 po sobě jdoucích sezonách. Jako první překonal 39. soupeře (z 19 různých zemí).

I v pětatřiceti zůstává výjimečný. Loni mu vysálo síly dobývání Copy América. Krátkou dovolenou přerušil, aby prodloužil smlouvu s Barcou. „Kde je pero, amigos?“ Joan Laporta mu nepodal psací nástroj, ale propouštěcí papíry. „Nemůžeme si tě dovolit.“

Do Ligue 1, o poznání studenější než La Liga, naskočil bez přípravy a ve stresu, což se samosebou projevilo. Teď je vše jinak. V létě si spravil chuť s Argentinou. Estoncům dal pět gólů, řídil demolici Italů při Finalissimě ve Wembley (3:0), a sečteme-li reprezentační a klubovou bilanci, vyjde nám 18 gólů, 15 asistencí a 60 vytvořených šancí v posledních 20 duelech.

Pěkné, ale PSG je Mbappého regiment a knížecí dvůr. Tak to aspoň působilo hned v srpnu s Montpellier. První penaltu zahodil, a když se hrnul k další, strčil do Messiho, který zažil od spoluhráčů různé věci, ovšem tohle nikdy.

Vznikl problém. Tentokrát si vzal balon Neymar, což se Kylianovi hrubě nelíbilo. „Dej mi ten míč! Hej! Ney!“ pokřikoval. Po živé debatě nasupeně vycouval a Brazilec penaltu proměnil.

Mbappé mu nepogratuloval a show pokračovala. Když mu Vitinha v brejkové situaci nenahrál, urazil se, zastavil pohyb vpřed a proměnil se v sochu. Kdyby v akci pokračoval, mohl skórovat. Máchání rukama mu však připadalo jako lepší nápad.

Po utkání si stěžoval: „Penalty kopu já!“ Neymar reagoval tím, že olajkoval twitterový příspěvek, který útočil na Francouze: „Je to oficiální, penalty jsou Mbappého, i když jsou v klubu Neymar s Messim, starší a zkušenější. Je to určitě věc kontraktu.“

Mundial: Mbappé v PSG dorostl do Messiho role. Vypekl s Realem a bude vliv toxický? Video se připravuje ...

„U PSG je vždycky nějaký zádrhel,“ glosoval Thierry Henry. „Vyhrálo 5:2, ale stejně se mluví jen o Kylianovi. Minulou sezonu se zase neustále řešil Neymar. A takhle to bude pořád.“ Vedení svolalo celotýmovou schůzku, aby napjatou atmosféru zmírnilo. Role mírotvůrců se zhostili kapitán Marquinhos a především Sergio Ramos, který – podle L‘Équipe – hasil oheň mezi znesvářenou dvojicí přímo v šatně.

PSG zdůrazňuje, že Mbappé je tvář klubu a ústřední hráč. Nesmí však arogantně ignorovat autoritu parťáků, kteří jsou – logicky – zvyklí na výsadní postavení. „Kylian je penaltový hráč číslo jedna,“ řekl Galtier. „Být první volbou ale neznamená, že získáš všechno. Musíš vědět, jak rozdělit dort.“

Problémem PSG není nedostatek vítězných bitev. Pocit, že je snazší zavlažit Saharu než skolit Les Parisiens, mají rivalové často. Pařížská kabina je však rozdělená. Na jedné straně jihoamerický klan, na druhé francouzsky mluvící borci. L‘Équipe informuje, že spolu frakce nekomunikují.

To potvrdil i Leandro Paredes. Argentinský záložník strávil ve Francii čtyři sezony a v létě posílil Juventus. Novináři se vyptávali: „Hodně jste toho zažil s Mbappém. Zdá se, že soužití s ním není jednoduché?“ Paredes: „Kdo jsem já, abych mluvil o mistru Kylianovi. S některými jsem měl vynikající vztah. S některými vůbec žádný. O těch nemám co říct.“

Asi už chápete, proč si kouč Galtier dělá pyrotechnický kurz a kromě píšťalky nosí štípací kleště k zneškodnění trhavin v Parku princů. Nebo princátek?

Neymar & Mbappé...

...TAKOVÝ PĚKNÝ PÁR. PSG roztřpytili v tentýž čas. Dorazili v létě 2017, Neymar v brnění nejdražšího fotbalisty všech dob (222 milionů eur), Mbappé jako 18letý zázrak Monaka. Láska na první pohled, nedali bez sebe ránu, samý smích a legrácky. Jenže šampion Kylian, mistr světa a čtyřnásobný střelecký král Ligue 1, vyrostl v idol, který předčí brazilského učitele. „V reprezentaci si užívám mnohem víc svobody,“ stěžoval si v září. „Díky bojovníkovi, jako je Giroud, mám jiné možnosti než v PSG, kde se musím přizpůsobit odlišnému stylu a povinnostem.“

CO TĚ ŽERE? Neymarova deziluze z Mbappého neochabuje. Dává si pozor, aby jeho rozčarování nepřekypělo v šatně (jako důvěrník mu slouží Sergio Ramos), francouzskému útočníkovi, v Brazilcových očích stále sobečtějšímu a pánovitějšímu, však nedokáže odpustit „zbytečný konflikt“, jak to nazývá. Kouč Galtier řekl: „Neymar je umělec. V minulé sezoně to nebyl on, nedařilo se mu, ale teď je zpět. Dává do toho srdce. Tohle je jeho nejlepší já. Verze fotbalisty, který se uchází o Zlatý míč.“ Snad to neslyšel Mbappé.

TOP 6 spoluhráčů, kteří se nesnesli

LEHMANN vs. KAHN

Mad Jens. Šílenec. Na souseda vytáhl z kůlny motorovou pilu, v Arsenalu dusil španělskou dvojku Manuela Almuniu, ale největší spor měl s věčným rivalem Oliverem o to, kdo bude německou jedničkou. „Kdyby naše výkony posuzovali objektivně, byl bych v základní sestavě,“ tvrdil Lehmann konstantně. Kahn vzpomínal: „Jens mě často provokoval na veřejnosti. Nesnášel jsem to.“

SHERINGHAM vs. ANDY COLE

Cole vystřídal Sheringhama při debutu za Anglii (1995). Teddy se vztekal a mladého náhradníka zazdil. Ruku mu nepodal, oční kontakt nenavázal. Dva roky nato se k Andymu v Man United nepřipojil nikdo jiný než Sheringham. „Hráli jsme spolu roky. Dali plno gólů. Nikdy jsem s ním nepromluvil jediné slovo,“ řekl Cole. „Raději bych šel na kafe s Neilem Ruddockem, který mi zlomil nohu na dvou místech, než s Teddym, s nímž jsem měl vztah upřímné zášti.“

ICARDI vs. LÓPEZ

Tohle je trochu trapné – jako každá telenovela. Maxi López, tehdy 30letý, poskytl Icardimu útočiště ve svém domě. Maurovi bylo dvacet a přijel z Argentiny. Hráli spolu za italskou Sampdorii. Maxi zjistil, že mu Icardi svedl ženu - herečku a modelku Wandu, s níž měl tři syny. Ošklivý rozvod a sousto pro bulvár. Mauro přestoupil do Interu a López bývalému příteli odmítl podat ruku, když se střetli jako soupeři. Icardi si Wandu vzal a udělal z ní svou fotbalovou agentku.



DIOUF vs. GERRARD

Diouf vede žebříček nenáviděných hráčů Liverpoolu. Anfield obýval dva roky (2002– 04) a Jamie Carragher jím opovrhuje. „Příšerný člověk. S horším jsem nehrál. Bavilo mě to proti němu, mohl jsem ho řezat. Vlastní hráče kopat nemůžete.“ Senegalec mu nelásku vrací a uráží i kapitána Gerrarda, s nímž měl tisíc konfliktů a jednou se málem poprali. Útočník Pongolle líčil: „Stevie G mu vyčítal nedostatek nasazení. Diouf mluvil špatně anglicky, tak popadl kouče Houlliera a houkl: Řekni mu, že mu ošu*ám mámu.“



MATTHÄUS vs. EFFENBERG

Effenberg byl klasa. Matthäus byl klasa. Když Bayern na přelomu tisíciletí vládl Lize mistrů, oni byli vojevůdci. Effe, přezdívaný Tygr, měl talent na skandály. Z MS 1994 ho poslali domů (německým fanouškům ukázal vztyčený prostředníček), řídil opilý, měl pletky se spoluhráčovou manželkou, rval se v barech, urážel ostatní a se 109 žlutými karty je rekordmanem bundesligy. Stefan neměl Lothara rád, vrčeli na sebe a ve své autobiografii mu Effe věnoval kapitolu s názvem: „Co ví Lothar Matthäus o fotbale.“ Byla to prázdná stránka.

CAVANI vs. NEYMAR

Unai Emery, s výrazem otráveného táty po rodinné dovolené, unaveně

prohlásil: „Neymar a Cavani si to musí vyřešit sami.“ Brazilec byl v PSG chvíli. Zbavil se Messiho stínu a hodlal panovat. Jenže uruguayský válečník, který trpěl jako pomocná síla Zlatana, měl za sebou sezonu, v níž byl konečně volný a dal 50 gólů, což je doteď rekord PSG. „S Neymarem byl problém,“ uvedl Cavani. „Jsem dělník, ne hvězda. On je opak. Chtěl všechny individuální ceny. Kolektivní cíle na první místo nekladl. Pořád jen já, já, já. Proto jsme se přeli. Ale vyříkali jsme si to a našli porozumění. Neymar se změnil k lepšímu. Vlastně jsem ho chápal – klub do něj investoval 222 milionů eur. Dobré statistiky? Sloužily mu jako štít.“