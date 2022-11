Messi do Miami? Beckham má lákat i staré známé. Agent: Fake news!

Lionel Messi v americké MLS. To téma je na stole už několik let. Při odchodu z Barcelony měl být hlavní hvězdou projektu, během kterého měl hrát za Manchester City a následně za New York City FC. Místo severní Anglie skončil v Paříži, dalším působištěm má být podle The Times Inter Miami.

Věhlasný novinářský dům přišel s informací, že se má Messi stěhovat už v příštím roce. Po vypršení smlouvy, kterou má v PSG do konce aktuální sezony. Prsty v jeho přesunu má mít anglická ikona David Beckham , spolumajitel Interu Miami, který je nyní coby ambasador na MS v Kataru.

Do karet mu má nahrávat, že Messi má Miami výrazně víc v oblibě než New York. Na Floridě vlastní vilu, kam si pravidelně jezdí s rodinou odpočinout. Další anglický exreprezentant Phil Neville, který Inter vede, měl zároveň oslovit Messiho kamarády a oblíbené spoluhráče Cesca Fábregase a Luise Suáreze . LM10 sám by sice musel v USA trošku slevit na gáži, i tak by se stal nejlépe placeným hráčem v historii MLS.

Podle Timesů má Argentinec oznámit přesun už po MS v Kataru, pokud by tak učinil, v Miami by ho čekal mladý klub s obrovskými plány, Beckham a spol. nedávno dostali povolení k výstavbě nového stadionu s hotelem za více než 20 miliard korun.

Z Messiho okolí ale chodí opačné zprávy. „Není to pravda, je to fake news. Mezi Lionelem a Miami neprobíhají žádná jednání o smlouvě na příští sezonu,“ napsal ve vyjádření pro CNN jeden z Messiho agentů Marcelo Méndez. Uznávaný novinář Fabrizio Romano krotí americké nadšení s tím, že se argentinský kapitán o budoucnosti rozhodne až v příštím roce.