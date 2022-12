Messi si dává po MS pauzu: k PSG se připojí později, vynechá dva duely

Kapitán argentinských mistrů světa Lionel Messi se připojí ke svému klubu Paris St. Germain 2. nebo 3. ledna. Na tiskové konferenci to oznámil kouč francouzských fotbalových šampionů Christophe Galtier.

Messi pomohl Argentině k nejcennějšímu titulu po 36 letech a momentálně si užívá volna. Další hvězda PSG Francouz Kylian Mbappé se naopak zapojil do tréninku už 21. prosince, tři dny po prohraném finále MS.

Sedminásobný držitel Zlatého míče a nejlepší hráč šampionátu v Kataru Messi tak bude Pařížanům chybět ve středečním domácím zápase se Štrasburkem i v novoročním duelu prvních dvou týmů tabulky na hřišti Lens. Zasáhnout by mohl 6. ledna do pohárového utkání s Chateauroux, případně až o pět dní později do ligového zápasu proti Angers.