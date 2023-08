Kam povedou tvé kroky, Kyliane? Klopp se fámám vysmál, Chelsea jedná

Násir Al-Chelajfí a Kylian Mbappé pózují poté, co hvězda PSG podepsala novou smlouvu • Reuters

Jak to nakonec bude s Kylianem Mbappém? • koláž iSport.cz

Srpen už se přihlásil o slovo a stále není jasno, kde novou sezonu rozehraje Kylian Mbappé. Francouzský fenomén zatím setrvává v Paříži a pravděpodobně čeká na dohodu mezi svým stávajícím zaměstnavatelem a Realem Madrid. O jeho služby se však chtějí ucházet i jiní. Zdálo se, že Liverpool také touží po velkolepé akvizici do útoku. Kouč Reds Jürgen Klopp trvající zájem s úsměvem vyvrátil. Probudila se ale Chelsea.

Arabské petrodolary Mbappého zatím nezlákaly jako jiné hvězdičky světové kopané. Kdyby ano, už možná jeden z nejlepších útočníků současnosti pózuje fotografům v Rijádu, kde sídlí Al-Hilál, jenž o Francouze usiloval. Po Mbappého odpálkování si asijský gigant vybral jeho spoluhráče Marca Verrattiho a vypadá to, že Ital už tučné gáži neodolá a stane se další velkou posilou arabského světa.

Mbappé je dlouhodobě spojován s Realem Madrid, se kterým se dle informací renomovaného italského novináře Fabrizia Romana už tajně dohodl na podmínkách smlouvy. Čeká se jen na to, kdy dají v Parku princů transferu zelenou.

Co kdyby ale nakonec stěhování do Madridu krachlo? Jak známo, Mbappému za rok končí smlouva a PSG nechce připustit, aby jeho největší klenot Paříž opustil zcela zdarma.

Mbappého cenovka dle francouzského mistra přesahuje 200 milionů liber (více než 5, 5 miliard korun), což je částka, kterou se zdráhá zaplatit i Bílý balet.

Vyrojil se však zástup klubů, které by rády přiměly PSG ke kompromisu formou hostování a poplatku za Mbappého služby, případně může být ve hře i výměna více hráčů za snajpra s kořeny v Kamerunu a Alžírsku. V takovou možnost by mohli doufat v Barceloně či Liverpoolu. Dokonce se zdálo, že Reds jsou pod šibalskou možností hostování nejvíce podepsáni, ale lodivod z Anfieldu Jürgen Klopp celou věc označil za fámu.

„O té možnosti jsem slyšel a v klubu se jí smějeme. Mbappé je bezpochyby skvělý hráč a nechci tohle všechno zničit, ale finanční podmínky nám vůbec nevyhovují. Může se stát, že mě klub chce překvapit, ale za těch osm let, co tady jsem, se to nestalo,“ smetl Klopp další námluvy s PSG ze stolu.

V bílé části Madridu tak pomalu slaví. Mnozí jsou totiž přesvědčení, že Mbappého dříve či později uvidí v dresu Realu. Do hry však ještě může vstoupit poněkud nečekaný adept. Chelsea sice o Francouze projevila zájem už dříve a spekulace ohledně transferu jsou na pořadu dne minimálně od června. Jenže tehdy ještě spolumajitel týmu ze Stamford Bridge Todd Boehly prohlašoval, že Mbappé není prioritou klubu.

Nyní Boehly údajně chystá vyšperkovanou nabídku pro PSG i hráče samotného.

To je ale pro mnohé spíše úsměvné zjištění. Americký obchodník totiž pro svou přestupovou politiku bývá v Anglii označován jako „dítě v cukrárně“. To ale neznamená, že je Chelsea zákonitě mimo hru. Ba právě naopak. Po úterním telefonátu mezi Boehlym a prezidentem PSG Násirem Al-Chelajfím čeká pařížský velkoklub na konkrétní nabídku z Londýna.

