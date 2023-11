Večery dlouhých nožů? Po slávistovi v Itálii pobodali dalšího fanouška

Mělo se jednat o jeden ze šlágrů tohoto týdne Ligy mistrů. Ve skupině smrti, jak bývá grupa F označována, došlo na duel AC Milán a PSG. Domácí vyhráli 2:1 a ještě více pořádky ve skupině zamotali. Ještě před utkáním však došlo na střet fanoušků obou táborů a napilno měla i italská policie, což bývá v poslední době před evropskými poháry pod Apeninami bohužel pravidlem.

To zásadní se událo už v pondělí večer v rušné části města Navigli, kde údajně v barech popíjeli fanoušci Paříže. Podle italských médií na ně zaútočila světlicemi skupina asi padesáti příznivců domácích Rossoneri v přilbách.

Při incidentu byl dvakrát bodnut do nohy francouzský fanoušek tak nešťastně, že byl ve vážném stavu převezen do nemocnice, kde se měl podrobit operaci. Dosud však o jeho stavu nejsou žádné zprávy. Zároveň byl před zápasem pobodán také jeden z italských policistů při střetu mužů zákona s příznivci Paříže. Policistovo zranění tamní média označila za lehká. Údajného útočníka se podařilo zadržet na místě. V prvním případě však útočník znám není.

„AC Milán odsuzuje veškeré formy násilí. Fotbal je pro nás vášní, ne nenávistí. Sport má spojovat, ne rozdělovat,“ znělo v prohlášení na oficiálním twitterovém účtu klubu v angličtině, italštině i francouzštině.

Bohužel to není poprvé v sezoně, kdy na území Itálie došlo k útoku na fanouška či pořádkové složky. Rovněž v Miláně došlo k pobodání příznivce Newcastlu před vzájemným duelem Champions League 19. září. Když se k tomu připojí ještě nedávný případ z Říma, kde těsně před utkáním Evropské ligy mezi Slavií a tamním AS, neznámý zakuklenec dvakrát bodnul mladého slávistu, je zřejmé, že tohle už dávno překračuje všechny meze.

„Zezadu do nás naběhla partička pěti až maximálně deseti lidí, což jsem pořádně nezaznamenal, semlelo se to fakt rychle. Něco mě v tu chvíli štíplo do zadku. Nejdřív jsem myslel, že to byl taser. Kousek jsme poodběhli, byl to šok. Chytil jsem se za zadek a měl jsem ruku od krve,“ popisoval před několika dny trpkou zkušenost z Říma pobodaný fanoušek Slavie Tomáš P.

Ani v jednom případě útoku nožem na fanouška nebyl dosud zjištěn pachatel.