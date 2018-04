Neničte Schicka, nemůže za vše! Kouč AS Řím po ztrátě bránil českou hvězdu

Český útočník AS Řím Patrik Schick během utkání se Sassuolem • Profimedia.cz

Patrik Schick zatím v dresu AS Řím nenavázal na výkony ze Sampdorie Janov • Profimedia.cz

Edin Džeko a Patrik Schick na tréninku AS Řím • Profimedia.cz

Český útočník Patrik Schick ve chvíli, kdy vstřelil branku do sítě Číny • Stěpán Černý (FAČR)

Bylo to nečekané rozhodnutí. Edin Džeko na lavičce a v základní sestavě Patrik Schick? Italští novináři tento tah trenéra AS Řím v utkání s Boloňou nechápali a po remíze 1:1 Eusebia Di Franceska podrobili „výslechu“. Jenže kouč třetího týmu Serie A se českého forvarda zastal. „Patrik nemůže za všechno, jen kvůli němu jsme neztratili, tak ho neukřižujte,“ ohradil se.

Bosenská stálice odpočívala na lavičce, český mladík, ze kterého Římané v létě udělali nejdražšího hráčce v historii klubu, dostal šanci v základní sestavě. To byla jedna z hlavních změn, kterou trenér Di Francesco v sobotním klání na půdě Boloni udělal.

Jenže Schick své střelecké trápení v dresu „Vlků“ prolomit nedokázal. Přitom šancí měl hned několik. V prvním poločase zkusil pohotově vypálit zpoza vápna a domácí brankář jeho přízemní střelu vytáhl pouze na roh. O několik minut později si 22letý útočník naběhl na přední tyč, šikovně trkl do míče a poslal jej za sebe – na zadní tyči číhal záložník Kevin Strootman, ten ale trestuhodně prázdnou branku netrefil.

VIDEO: Sestřih Boloňa - AS Řím

Schick se ale dál nabízel. Po jednom ze zákroků, kdy jej soupeř stáhl v pokutovém území, se dožadoval penalty, ale sudí téhož názoru nebyl. Na lavičce AS však za stavu 1:0 pro Boloňu docházela trpělivost Di Franceskovi, který ve druhém poločasu začínal oživovat tým změnami v sestavě.

Českého útočníka však překvapivě v ní nechával, naopak palebnou sílu ještě víc posílil, když za ním poslal Džeka. A byl to právě on, kdo zajistil Římu alespoň bod.

Italští novináři, kteří nedokázali pochopit, proč nehrál 32letý kanonýr od začátku, dali hostujícímu kouči co proto. „Rozhodli jsme se Edina nechat odpočívat,“ vysvětlil. „Řekl mi, že není zcela fit na to, aby hrál celý zápas.“

Diskuze se poté strhla na Schickův výkon. Italská média už ztrácí nad letní akvizicí za téměř 40 milionů eur trpělivost.

„Patrik je v tom společně s týmem, nemůžeme ukřižovat za tento výsledek pouze jeho. Co se týká prvního poločasu, tak jsem nebyl spokojen s žádným z mých hráčů. Věřím, že mu i takový zápas pomůže v jeho růstu. Nezapomínejme na to, odkud k nám přišel a co už stihl v lize ukázat,“ pokračoval Di Francesco.

„Občas mi přijde, že v Římě místo aby se novým hráčům pomáhalo, tak je každý chce hned zničit,“ dodal.