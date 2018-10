Vyměnil Real za Juve a jako táta střílí góly! Malý Ronaldo už pobláznil Itálii

Osmiletý Cristiano junior potěšil svého otce, když se dokázal o víkendu dvakrát zapsat mezi střelce v dresu žákovského týmu Juventusu. A šlo o trefy vskutku povedené. Přiměly dokonce Cristiana Ronalda k tomu, aby je sdílel na svém twitterovém účtu.

V prvním případě si osmiletý rodící se talent poradil elegantně s obráncem, prošel do vápna, kde si potáhl míč kolem brankáře a pak už zbývalo jen poslat míč do prázdné branky. Druhou trefu si připsal po střele na zadní tyč.

Na mladého Cristiana, který nosí stejně jako jeho otec na zádech číslo 7, začali pět ódy i mnozí fanoušci. „Je neuvěřitelný. Jaký otec takový syn,“ to byly nejčastější reakce. „Bude legendou jako jeho otec,“ předpovídal dokonce jeden z příznivců. „Už nyní si představuji, jak s Juniorem vyhraje Portugalsko mistrovství světa,“ přidává další.

Nebyla by to událost kolem CR7, při níž by nedošlo na srovnání s argentinským fotbalistou Lionelem Messi. A nejinak tomu bylo i po gólech Cristiana juniora. „Už i Cristiano junior je lepší než Messi,“ napsal zřejmě trochu s nadsázkou pod příspěvkem Cristiana Ronalda na Twitteru jeden z fanoušků.

Na Instagramu má video s góly malého Ronalda na účtu jeho otce 16,5 milionu shlédnutí a více než pět milionů lajků.

Jak je vidět, mladý Cristiano talent určitě má a bude zajímavé sledovat, jakým směrem se bude ubírat jeho kariéra. Našlápnuto má určitě dobře.