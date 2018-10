Ronaldo dvěma góly zařídil obrat Juventusu, Neapol remizovala s AS Řím

Fotbalisté Neapole gólem Driese Mertense v poslední minutě vybojovali remízu 1:1 s AS Řím a po deseti kolech na druhém místě italské ligy ztrácejí šest bodů na vedoucí Juventus. Český reprezentant Patrik Schick zůstal jen na lavičce římského celku.

AS Řím, který je v Lize mistrů soupeřem Plzně, šel do vedení ve 14. minutě. Po pravé straně utekl Ünder a našel zcela volného El Shaarawyho, který uklidil míč do branky. Neapol si pak vytvořila velký tlak, ale zahazovala šanci za šancí.

A když už Mertens v 74. minutě srovnal, radost mu zkazil odmávaný ofsajd. To samé se opakovalo v 82. minutě. V úplném závěru už se ale Mertens ofsajdu vyhnul a po Callejónově přihrávce belgický útočník vyrovnal.

Z českých reprezentantů v neděli hrál jen Antonín Barák, který pomohl Udine k remíze 2:2 na hřišti Janova. Jakub Jankto z lavičky sledoval, jak Sampdoria Janov neudržela vedení na hřišti AC Milán a prohrála 2:3.

Ronaldo sestřelil Empoli

Empoli zaskočilo obhájce titulu a vedoucí celek soutěže v 28. minutě, kdy se přesnou střelou k tyči prosadil útočník Caputo. Juventus poprvé v sezoně prohrával po prvním poločase.

"Stará dáma" ihned po změně stran soupeře zatlačila, brankář Provedel ale zasáhl jak proti Sandrovi, tak při Pjaničově střele, kterou vyrazil na břevno. V 52. minutě ale upadl ve vápně po souboji s obráncem Dybala a nařízený pokutový kop proměnil s přehledem Ronaldo.

Pětinásobný držitel Zlatého míče přidal druhý zásah v 70. minutě křížnou ránou zpoza vápna. Hvězdný Portugalec měl podíl na deseti z posledních 14 branek svého týmu v Serii A (sedm gólů, tři asistence).

Bergamo porazilo na svém hřišti Parmu 3:0 a z 12. místa ztrácí na dnešního soupeře bod. Všechny góly padly ve druhém poločase, po vlastní brance Gagliola se trefili Palomino a Mancini. Atalanta vyslala směrem na bránu 30 střeleckých pokusů, čímž vyrovnala dosavadní rekord této sezony Serie A, který drží Juventus z utkání s Frosinone.

Italská fotbalová liga - 10. kolo:

Sassuolo - Boloňa 2:2

Branky: 17. Marlon, 85. Boateng z pen. - 2. Palacio, 56. Mbaye,

Cagliari - Chievo 2:1

Branky: 15. Pavoletti, 59. Castro - 79. Stepiňski,

FC Janov - Udine 2:2

Branky: 32. Romulo, 67. Romero - 65. Lasagna, 70. De Paul,

Spal Ferrara - Frosinone 0:3

Branky: 40. Chibsah, 53. Ciano, 89. Pinamonti,

AC Milán - Sampdoria Janov 3:2

Branky: 17. Cutrone, 36. Higuaín, 62. Suso - 21. Saponara, 31. Quagliarella,

Neapol - AS Řím 1:1

Branky: 90. Mertens - 14. El Shaarawy,

Bergamo - Parma 3:0

Branky: 55. vlastní Gagliolo, 72. Palomino, 80. Mancini,

Empoli - Juventus Turín 1:2

Branky: 28. Caputo - 54. z pen. a 70. Ronaldo,

FC Turín - Fiorentina 1:1

Branky: 13. vlastní Lafont - 2. Benassi.

