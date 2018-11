Trenér AC Milán Gattuso vs. vicepremiér. Rozhořela se hádka kvůli střídání

AC Milán v Římě vedl, ale pak nedotáhl několik brejků a v nastavení dostal vyrovnávací gól na konečných 1:1. Salviniho to naštvalo. Divil se, proč Gattuso v utkání ani jednou nevystřídal, aby poslal do hry čerstvé hráče.

"Nechápu, na co čekal. Na prodloužení? Bylo tam několik hráčů, kteří byli viditelně vyčerpaní. Fabio Borini už běhal jako moje babička," řekl Salvini televizi Top Calcio 24. "Nemusím mít zkušenosti trenéra, abych to poznal. To zjistí i běžný fanoušek, zatímco si doma u televize dělá těstoviny," dodal.

Gattuso si kritiku nenechal líbit. Podle něj má Itálie dost svých problémů na to, aby vrcholný politik měl čas na komentování fotbalu. "Já se nevyjadřuji k politice, protože jí nerozumím. Takže mu mohu vzkázat jen to, aby se držel politiky. Naše země má tolik problémů a vicepremiér mluví o fotbale... To ukazuje, že jsme opravdu ve špatné situaci," prohlásil Gattuso.