AS Řím remizoval s Interem, Schick hrál celý zápas. Juventus vyhrál

Juventus se ujal vedení po půlhodině hry, kdy si Bentancur narazil s Dybalou a poslal míč do protipohybu brankáře Lafonta. V 69. minutě přidal druhou branku kapitán Chiellini, který trefil z voleje centrovaný míč.

V 79. minutě odpískal rozhodčí po ruce ve vápně pokutový kop a Ronaldo ho s přehledem proměnil tvrdou střelou pod břevno. "Stará dáma" má v čele tabulky náskok 11 bodů na druhou Neapol, která má zápas k dobru.

Sampdoria porazila na svém stadionu Boloňu 4:1. Jakub Jankto se v janovském dresu dostal do hry až v 84. minutě, kdy vystřídal Linettyho. Ladislav Krejčí odehrál za poražený tým celý zápas.

Hosté dokázali ještě odpovědět na vedoucí gól Praeta, pak už se ale trefovali jen domácí. V 25. minutě využil chybu v rozehrávce kanonýr Quagliarella a krátce před přestávkou zvýšil po Caprariho přihrávce za obranu Ramírez. Quagliarella si připsal druhý zásah v utkání a celkově sedmý v sezoně v 68. minutě, kdy střelou z první zužitkoval přihrávku do vápna. Sampdoria přerušila pětizápasovou sérii bez výhry.

Spal Ferrara remizoval na svém hřišti 2:2 s Empoli. Souboj sousedů z druhé poloviny tabulky gólově otevřel v 5. minutě po rohovém kopu domácí Kurtič. Empoli ale ještě do poločasu skóre otočilo. Nejprve se posedmé v sezoně trefil Caputo a v 43. minutě se prosadil z dálky Krunič.

Od 49. minuty hráli fotbalisté Spalu v oslabení po vyloučení Cionka, přesto dokázali vyrovnat. V 66. minutě se podruhé v zápase hlavou prosadil Kurtič.

Fotbalisté AC Milán otočili domácí zápas s Parmou a vyhráli 2:1. Napravili tak předchozí dvě ztráty a dostali se na čtvrté místo tabulky před Lazio Řím. To překvapivě jen remizovalo 1:1 s posledním Chievem.

V sestavě milánského celku oproti čtvrtečnímu duelu Evropské ligy chyběl český stoper Stefan Simič, který zůstal jen na lavičce. Jeho spoluhráči brzy po změně stran prohrávali po neubráněném rohovém kopu, ale už pět minut poté srovnal Cutrone a dvacet minut před koncem rozhodl Kessie z penalty za soupeřovu ruku ve vápně.

Schick odehrál za AS Řím celé utkání proti Interu

V základní sestavě AS Řím opět nechyběl český reprezentant Patrik Schick, ani on ale nezabránil páté ztrátě z posledních šesti ligových zápasů při remíze 2:2 s Interem Milán. Ten se tak minimálně do pondělí posunul na druhé místo tabulky před Neapol.

Římané v zápase dvakrát prohrávali. Nejprve srovnal Ünder střelou z dálky, v 73. minutě pak zařídil konečnou remízu Kolarov proměněnou penaltou za ruku protihráče ve vápně.

AS Řím, který 12. prosince zakončí základní skupinu Ligy mistrů zápasem v Plzni, nastoupil v sestavě: Olsen - Santon (70. Kluivert), Manolas, Juan Jesus, Kolarov - Florenzi, Cristante, Zaniolo (78. Perotti), N'Zonzi, Ünder (83. Pastore) - Schick.

Druhý římský celek Lazio obral o body devětatřicetiletý útočník Pellissier, který poslal Chievo do vedení a Lazio už stihlo jen srovnat. Pellissier tak potvrdil, že Lazio je jeho oblíbeným soupeřem, dal mu už osmý gól.

FC Turín rozhodl o výhře 2:1 nad Janovem v nastavení první půle. Hosté vedli, ale od 28. minuty hráli v deseti. Ve druhé nastavené minutě před pauzou nejprve srovnal střelou zpoza vápna Ansaldi. Domácí se pak hned opět vrhli do útoku, a než stihl sudí poslat týmy do kabin, musel písknout penaltu, kterou proměnil Belotti.

Italská fotbalová liga - 14. kolo:

Spal Ferrara – Empoli 2:2

5. a 66. Kurtič - 24. Caputo, 43. Krunič

Fiorentina – Juventus Turín 0:3

31. Bentancur, 69. Chiellini, 79. Ronaldo z pen.

Sampdoria Janov - Boloňa 4:1

Branky: 25. a 86. Quagliarella, 10. Praet, 41. Ramírez - 17. Poli

AC Milán - Parma 2:1

Branky: 56. Cutrone, 71. Kessié z pen. - 50. Inglese

FC Turín - FC Janov 2:1

Branky: 45.+2 Ansaldi, 45.+5 Belotti z pen. - 36. Kouamé

Frosinone - Cagliari 1:1

Branky: 14. Cassata - 77. Farias

Sassuolo - Udine 0:0

Chievo - Lazio Řím 1:1

Branky: 25. Pellissier - 66. Immobile

AS Řím - Inter Milán 2:2

Branky: 51. Ünder, 73. Kolarov z pen. - 37. Keita, 66. Icardi.