Šance pro Schicka! AS Řím budou proti Plzni chybět Džeko i El Shaarawy

Džeko už zmeškal úterní zápas Ligy mistrů s Realem, El Shaarawy v něm musel střídat po 22 minutách. Římský celek tak během krátké doby přišel o oba nejlepší střelce v dosavadním průběhu sezony. Džeko dal v soutěžních zápasech sedm branek a El Shaarawy pět.

Oba zmeškají zápasy s Interem Milán, Cagliari a FC Janov v Serii A a utkání Ligy mistrů s Plzní, do kterého však AS nastoupí už s jistotou postupu z druhého místa. Naopak západočeský celek bude za dva týdny v domácím prostředí usilovat o udržení třetího místa a s ním spojený přesun do Evropské ligy. K tomu Viktorii stačí uhrát stejně bodů jako CSKA Moskva v duelu s Realem.

SESTŘIH LM: AS Řím - Real Madrid 0:2. Schick nedal tutovku, pálil Bale 720p 360p REKLAMA

SESTŘIH LM: CSKA Moskva - Plzeň 1:2. První výhru trefil Hejda 720p 360p REKLAMA

Z českých hráčů mi nejvíc imponují Schick a Dočkal, říká Zdeněk Zeman 720p 360p REKLAMA