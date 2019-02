Roste v AC Milán nový Lewandowski? Piatek je jako Robocop, říká Gattuso | iSport.cz

Když Krzystof Piatek končil sezonu 2017/18 s jednadvaceti brankami na kontě jako třetí nejlepší střelec nejvyšší polské soutěže v dresu KS Cracovia, asi ještě zřejmě netušil, co ho čeká. Mladého Poláka si totiž v létě vyhlédl italský CFC Janov, který ho koupil za pouhé čtyři miliony eur (102 milionů korun). „To, že jsem byl cizinec, pro mě znamenalo výhodu. Dokonce jsem ani neznal nikoho ze svých spoluhráčů z Janova. Když jsem podepsal smlouvu, zapnul jsem Playstation a podíval se, s kým vlastně budu hrát,“ přiznal Polák loni v listopadu, kdy už bylo jasné, že byl pro italský klub trefou do černého.



„Žádný z mých spoluhráčů mě neznal a já upřímně doufal, že pokud nevědí, že jsem dal v loňské sezoně 21 branek a skóroval téměř v každém utkání, tak možná ani obránci, proti kterým budu nastupovat, o mě nebudou nic vědět,“ řekl o sobě Piatek a skutečně to vypadalo, že obránci v italské Serii A nevěděli, co si s třiadvacetiletým nováčkem v italské kopané počít.

Za půlrok, který v Janově strávil, vstřelil v 21 startech hned 19 gólů, přičemž ten nejcennější byl možná ten v městském derby se Sampdorií, v němž na domácím Stadio Luigi Ferraris vyrovnával z penalty na konečných 1:1.



Skvělá forma vynesla Piatkovi loni v září také první start za národní tým v přátelském zápase proti Irsku, v němž sice gól nedal, ale přesně o měsíc později se už trefil při porážce Polska 2:3 proti Portugalsku ve skupinové fázi Ligy národů. Kolem nové hvězdičky polského fotbalu začaly v tu chvíli létat přirovnání k útočníkovi Bayenu Mnichov Robertu Lewandowskému. „Zatím tady není nic k srovnávání, ale můžu se dostat na jeho úroveň,“ zchladil nadšení ve své vlasti mladý útočník.



Ale nic naplat, byl to právě Piatek, který dlouhou dobu jako jediný dokázal v čele tabulky střelců držet krok s hvězdným Cristianem Ronaldem, který v létě posílil Juventus, a tak nebylo divu, že si jeho výkonů brzy všimly velkokluby po celé Evropě.

Mohutně se spekulovalo o tom, že by mohl posílit španělský velkoklub Real Madrid. Janovští šéfové však nechtěli o prodeji svého klenotu ani slyšet. Piatkovi nakonec k lednovému přestupu do velkoklubu pomohlo, že trenér londýnské Chelsea Maurizio Sarri zatoužil opět spojit síly se svým bývalým svěřencem Gonzalem Higuaínem, který byl toho času na hostování z Juventusu v AC Milán.

Jakmile se však Chelsea s Juventusem na příchodu Higuaína dohodla, vedení AC okamžitě sáhlo po Piatkovi jako přirozené náhradě za Argentince. A přestupová částka nakonec nebyla až tak vysoká. Janovští za Poláka vyinkasovali „pouhých“ 35 milionů eur (900 milionů korun). „Piatek je naprogramovaný k tomu, aby z něj byl skvělý útočník,“ řekl po přestupu sportovní ředitel Janova Giorgio Perinetti. A sám Piatek byl z AC nadšený: „Milán? Seedorf mě poprosil o fotku! Je fantastické, že lidé jako on mě znají a chtějí se mnou mluvit.“Jelikož po Higuaínově odchodu byl opět volný dres s číslem 9, Polák po něm chtěl okamžitě sáhnout, ale kluboví funkcionáři byli proti. „Abych byl upřímný, zeptal se na devítku, ale v tento okamžik je to pro nás něco, co si musí zasloužit, je to strašně důležité číslo,“ vysvětlil novinářům na tiskové konferenci technický ředitel klubu Leonardo Araujo, proč bude nakonec nejnovější posila AC nosit na dresu číslo 19.Svou roli v tom však jistě hrála také pověrčivost. Od chvíle, co svůj poslední zápas za milánský klub odehrál Filippo Inzaghi, se zdá devítka skoro jako prokletá. Na zádech ji od té doby nosili například útočníci Luiz Adriano, Alexandre Pato, Mattia Destro, Fernando Torres, André Silva a právě Higuaín, přičemž téměř každý z nich při angažmá v AC vyhořel.Hned po Polákově přestupu však bylo jasně, že jeho se žádná kletba rozhodně netýká. Na konci ledna totiž Piatek dvěma góly sestřelil ve čtvrtfinále Coppa Italia před domácími fanoušky hostující Neapol a posunul tak svůj tým do semifinále soutěže, kde se AC utká s Laziem. Pak přišly góly na hřišti AS Řím a doma Cagliari a po několika málo zápasech je zřejmé, že pro milánský velkoklub bude Piatek obrovskou posilou v boji o příčky zajišťující Ligu mistrů.„Chci dát gól v každém zápase, tak uvidíme. Samozřejmě, že polský fotbal není stejně náročný jako Serie A, ale Janov je ve stejné lize jako AC. Tam jsem taky dával spoustu gólů, takže se prostě musím jenom dál soustředit,“ řekl Polák po domácí výhře 3:0 nad Cagliari.

„Piatek je Robocop. Řekne jen čtyři slova, moc se nevykecává,“ řekl na adresu svého svěřence trenér Milána a legenda klubu Gennaro Gattuso. Zatím zřejmě nejdůležitější utkání po přestupu čeká na mladou polskou hvězdu v sobotu 20:30, kdy AC Milán nastoupí na hřišti Atalanty Bergamo, která dýchá čtvrtému Milánu na záda. Na páté příčce totiž na Gattusovy svěřence ztrácí domácí pouhý bod.