O Schicka je zájem v bundeslize! Chce ho Dortmund, píší v Itálii | iSport.cz

Patrik Schick se v AS Řím stále hledá • profimedia.cz

Útočník Patrik Schick by mohl po sezoně odejít z AS Řím do Dortmundu, který už se o českého fotbalového reprezentanta zajímal v minulosti. Na svém webu o tom informoval novinář Alfredo Pedulla z televizní stanice Sportitalia.