Kouč Sarri míří z Chelsea do Juventusu. Nahradit ho má Lampard | iSport.cz

Sarri na úspěch čekal dlouho, teď však stoupá raketově vzhůru. Bývalý bankovní úředník se až v roce 2014 dostal k trénování v nejvyšší soutěži, když s Empoli postoupil do Serie A. Následná tvrdá práce v Neapoli, se kterou hrál atraktivní fotbal a bojoval (ač neúspěšně) o Scudetto s Juventusem, mu vynesla angažmá v Chelsea. S tou na konci května po vítězství 4:1 nad Arsenalem pozvedl nad hlavu trofej pro vítěze Evropské ligy.

Spolupráce, která by podle smlouvy měla být tříletá, ale zřejmě vydrží jen jediný rok. Na někdejšího rivala Sarriho si totiž udělal zálusk Juventus poté, co úspěšný trenér Massimiliano Allegri oznámil, že v příští sezoně už „starou dámu“ nepovede a dá si od koučování roční pauzu. Složitá jednání, která měla 60letého stratéga přivést do Turína, jsou teď podle informací britského tisku u zdárného konce. Daily Mail informuje, že sportovní ředitel Fabio Paratici letěl do Londýna, aby s šéfkou Chelsea Marinou Granovskou vše dohodl. Juventus zaplatí londýnskému celku 7 milionů liber (přes 200 milionů korun) jako kompenzaci. Sám Sarri si pak vydělá 177 milionů korun po dobu své smlouvy v novém klubu.

Chelsea se tak nachází ve složitém období. Jen pár dní po evropském triumfu opouští loď nejen trenér, ale i hlavní hvězda – Eden Hazard, který si splnil dětský sen přestupem do Realu Madrid. Sarriho nástupce navíc kvůli trestu od FIFA pro příští dvě přestupní okna nemůže nakupovat nové hráče.

Tím nástupcem by podle posledních informací neměl být nikdo jiný než jedna z největších klubových legend. Bývalý záložník Frank Lampard dovedl Derby County ve druhé lize až do finále play off o Premier League a jistě by se nebránil výzvě v klubu, kterému dal 13 let hráčské kariéry. „Frank by na to místo perfektní. Pokud Sarri odejde, budou potřebovat někoho, kdo klub stabilizuje. Přišli o nejlepšího hráče, mají přestupní embargo, proto potřebují někoho, kdo je všemi milovaný, a komu mohou dát dost času,“ okomentoval pro Sky Sport možnost Lampardova návratu na Stamford Bridge bývalý záložník Jamie Redknapp.

Ani Lampard by ale nebyl úplně zadarmo. Chelsea má podle Sky Sport zaplatit Derby kompenzaci ve výši 4 milionů liber (114,7 milionů korun).