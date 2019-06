Totti skončil v AS a sjel klub: Chtěli vyhnat Římany z Říma | iSport.cz

"Doufal jsem, že tenhle den nikdy nepřijde," řekl dvaačtyřicetiletý Totti, který celou hráčskou kariéru strávil v AS Řím a dovedl ho k zatím poslednímu titulu v roce 2001. Jako důvod uvedl neshody s vedením, protože i když byl technickým ředitelem, nebylo mu dovoleno mluvit do angažování trenérů a hráčů.

"Nikdy jsem neřešil výplatu. Chtěl jsem pouze být technickým ředitelem, protože si myslím, že vzhledem ke zkušenostem bych v tom byl dobrý," uvedl Totti. "Technický ředitel přece mluví do toho, kdo bude trenérem, ne? Ale co jsem mohl dělat, když všechno rozhodovali sami," prohlásil.

Totti se s vedením AS neshodl mimo jiné na tom, kdo by měl klub po odchodu dočasného trenéra Claudia Ranieriho trénovat. Totti preferoval Antonia Conteho, ale vedení nakonec upřednostnilo někdejšího kouče Šachtaru Doněck Paula Fonsecu.

Nelíbilo se mu ani to, že šéf klubu James Pallotta odmítl prodloužit smlouvu jiné klubové ikoně a kapitánovi Danielemu De Rossimu. "Už v září jsem jim říkal, že jestli si myslí, že to je Danieleho poslední sezona, tak ať mu to řeknou hned a ne jako mně dvě kola před koncem," uvedl.

"Všichni říkali: Ano, ano, promyslíme to, zvážíme. Teď do sebe všechno zapadá. Od chvíle, kdy klub koupili Američané, se někteří lidé snažili vyhnat Římany z Říma a nakonec se jim to povedlo. Pro mě je odchod jako smrt. Spíš je to ještě horší, protože Řím byl pro mě druhým domovem. Vlastně prvním, protože v Trigorii (tréninkové centrum) jsem strávil víc času než doma," prohlásil Totti.