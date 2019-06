Sarri v Juventusu: vítal ho Nedvěd. Chce Ronaldovi pomoct k rekordům | iSport.cz

Netrvalo dlouho a po angažmá v Chelsea se italský kouč Maurizio Sarri hlásí na další lukrativní adrese. Nově povede Juventus, se kterým podepsal smlouvu na tři roky.

To se logicky nelíbí fanouškům Neapole, kde nejenže Sarri působil před svou štací v Chelsea, ale dokonce se zde i narodil. „V Neapoli jsem prožil krásné chvíle a odevzdal jsem jí všechno, ale postupně jsem začal mít pochyby a cítil, že nastává čas klub opustit. Zvolil jsem Chelsea, protože jsem chtěl raději působit v zahraničí, než abych vedl jiný italský klub. Byla to skvělá zkušenost, ale z rodinných důvodů jsem se nyní vrátil zpět do Itálie,“ objasnil Sarri.

„Juventus je momentálně nejlepší italský klub. Je to korunní úspěch mé kariéry. Byla to pro mne dlouhá cesta složená z postupných kroků, ale jsem rád, že nyní mohu být v nejvýznamnějším italském klubu,“ konstatoval.

Sarri na své první tiskové konferenci přiznal, že velkým lákadlem byla také možnost trénovat Cristiana Ronalda. „V Chelsea jsem měl několik skvělých hráčů, ale vést Cristiana je dalším krokem vpřed, je to čest. Chtěl bych mu pomoci překonat další rekordy. Když máte v týmu fotbalisty, jako je on, nebo Dybala, je vaším úkolem vytvořit těmto rozdílovým hráčům prostor na hřišti, aby mohli svou výjimečnost ukázat,“ uvedl italský kouč.

Sarri, který vyhrál v uplynulé sezoně s Chelsea Evropskou ligu, doufá, že se podaří smazat rozdíly mezi Premier League a Serií A. „Bude to vzrušující rok, obzvlášť pro trenéry. Je před námi dlouhá cesta, ale doufám, že liga začne zmenšovat mezery, které má oproti Premier League. V Anglii panuje na stadionech fantastická atmosféra, věřím, že se změní infrastruktura italského fotbalu a podobně to bude vypadat i tady.“