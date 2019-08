Schickův přesun z AS na spadnutí? Má se jednat o hostování v Lipsku | iSport.cz

Útočník Patrik Schick je údajně blízko odchodu z AS Řím do Lipska. Podle italského serveru calciomercato.com by třetí tým uplynulého ročníku německé bundesligy měl třiadvacetiletého fotbalistu získat na roční hostování s opcí. Nové angažmá pro českého reprezentanta by mohlo být dojednáno už během víkendu.