Nový klub pro Schicka? Rusové nabídli půl miliardy, útočník přestup odmítl | iSport.cz

Tančily kolem něj Borussia Dortmund, RB Lipsko, Schalke, Newcastle, Fiorentina, ale také Olympique Lyon a Marseille. Co jméno, to zajímavá destinace. Alespoň z pohledu mladého útočníka s potenciálem. Jenže ani jeden z uvedených se zatím s římským AS ohledně angažování Patrika Schicka zatím vůbec nedohodl.

Poněkud překvapivě ale vyslal do Itálie konkrétní nabídku jiný klub. Z Východu. Až z daleké Moskvy se ozvalo tamní Dynamo, které, jak se podařilo Sportu zjistit, chtělo českého reprezentanta z Říma vykoupit. Nabídnuté odstupné mělo být přes 20 milionů eur (517 milionů korun). Což je suma, kterou by vedení italského klubu okamžitě odkleplo a poslalo Schicka na letiště.

Jenže k jednání vůbec nedošlo. Český útočník námluvy s Dynamem zavrhl. Ruská metropole není destinace, kde by chtěl nadále rozvíjet svoji uvadlou kariéru. Zdroje z hráčova okolí se shodují na tom, že Schick by rád do týmu v jedné z top pěti nejlepších lig na světě a druhou podmínkou je účast v evropských pohárech.

Do toho Dynamo rozhodně nezapadá. V lize se už třetí sezonu drží kolem středu tabulky. Navíc v roce 2016 poprvé v klubové historii sestoupilo z nejvyšší ruské soutěže. Schick navíc není prvním Čechem v letním přestupovém období, o kterého moskevský klub projevil zájem. Lukrativní nabídku poslal před pár dny do Burnley za Matěje Vydru a to samé se stalo v případě slávistického záložníka Tomáše Součka.

Co tedy se sparťanským odchovancem bude? Agent Pavel Paska se k jeho situaci během čtvrtka odmítl vyjádřit. Ale manévrovací prostor se zmenšuje. Momentálně má na vybranou už jen do pondělí. Pokud se žádná z lukrativních nabídek neobjeví, zůstane Schick v Římě, což je pro něj vzhledem k hernímu vytížení zřejmě nejméně atraktivní varianta.