Bouře v AC Milán. Kouč fandí Interu, fanoušci ho odvolávali, než začal | iSport.cz

Giampaolo přišel nahradit klubovou legendu Gennara Gattusa poté, co hrál atraktivní fotbal s janovskou Sampdorií. Jenže zatímco tam hrál "nad plán", v AC zůstal výrazně pod nastavenou laťkou. Čtyři prohry v prvních šesti kolech znamenaly nejhorší vstup do sezony za neuvěřitelných 81 let! Milánští sice v posledním kole před reprezentační pauzou přetlačili FC Janov 2:1, upocená výhra posunující je na 13. místo v tabulce ale na Giampaolovo setrvání u kormidla nestačila. Byl propuštěn po rekordních 111 dnech ve funkci.

Jeho náhrada ale u fanoušků příliš naděje nebudí, právě naopak. Tak zaprvé - Stefano Pioli je odmalička interista, v sezoně 2016-17 dokonce nenáviděného rivala trénoval. Dětskou náklonností k Interu se ovšem netajil ani Giampaolo. Nároční fanoušci si ale především myslí, že kouč, který letos v dubnu rezignoval na pozici hlavního trenéra Fiorentiny, prostě není moc dobrý.

Třiapadesátiletý Pioli ve středu ráno dorazil do Casa Milan podepsat dvouletý kontrakt, k poledni byl oficiálně představen. Už den předtím ale šlo na sociálních sítích zahlédnout #PioliOut. Příznivci Rossoneri byli zprávami o příchodu nového kouče tak znepokojeni, že hashtag požadující jeho vyhození dostali na Twitteru mezi top 5 trendujících témat na celém světě. Ano, den předtím, než Pioli vůbec do nové práce nastoupil.

"Co se týče rozdílů mezi očekáváními a realitou, trenérská práce v AC Milán je jedna z nejtěžších v současném světe fotbalu. Mnoho lidí ji pořád bude chtít dělat, ale jen pár může uspět," shrnul to na Twitteru komentátor anglické stanice BT Sport Adam Summerton.

Milánští šéfové za posledních několik let neměli zrovna šťastnou ruku a a sahali po těch, kteří na úspěch dosáhnout nemohli. Ten výčet budí fanoušky AC ze spaní - od ledna 2014, kdy byl odvolán Max Allegri, vystřídali milánští osm trenérů, tři majitele, získali jedinou trofej (italský superpohár) a ani jednou neskončili v nejlepší čtyřce Serie A. To, že Allegri od té doby s Juventusem posbíral jedenáct trofejí, z toho pět ligových titulů, je už jen takovou třešničkou na značně zhořklém dortu.

"Je velmi smutné vidět, že takhle dopadli," kroutil hlavou Zlatan Ibrahimovic na nedávném setkání s novináři v rodném Malmö. Švédský kanonýr prošel Juventusem i oběma milánskými celky, právě AC bylo mezi lety 2010 a 2012 jeho poslední italskou štací. "Měli by tam hrát ti nejlepší na světě, ale teď tomu tak není. Musí investovat, jinak se nikam nedostanou. Kvalitu zadarmo nedostanete," komentoval 38letý střelec.

Strádání slavného klubu samozřejmě leze krkem těm nejvěrnějším fandům. Ultras z jižní tribuny vydali prohlášení, ve kterém kritizují přístup klubového vedení k těžkým časům. "Pokaždé, když si myslíme, že jsme už dosáhli dna, propadneme se ještě víc. Podporovali jsme nový projekt s mladými hráči, přijali jsme, že světové hvězdy alespoň nějakou dobu přicházet nebudou. S údivem jsme sledovali Giampaolovu éru, která byla silně podporovaná vedením, ale zahozena jen po třech měsících (poměrně správně). Sledovali jsme letní ságu s neuskutečněnými přestupy, které měly vynahradit 'last minute' nákupy hráčů, o kterých se v souvislosti s Milánem vůbec nemluvilo. A po tom všem vidíme další změnu směru," stojí v otevřeném dopisu rozhořčených fandů.

Fanouškům se nelíbí to, že klub aktivně sledoval situaci kolem Luciana Spalettiho (světe div se, dalšího bývalého trenéra Interu), ale po zjištění všech detailů ohledně jeho potenciální smlouvy se vydal levnější cestou. A za celou tu dobu ani nesdělil tehdy ještě stále zaměstnanému Giampaolovi, že jej čeká výpověď.

"To znovu ukázalo, jak slabý je náš klub v dosahování svých cílů. Teď dokažte, že jste hodni historicky nastaveného standardu Milána. Na hřišti, na lavičce, ale především v kancelářích na Via Aldo Rossi," žádají fans po vedení, kde zasedá bývalý šéf Arsenalu Ivan Gazidis či klubové legendy Paolo Maldini a Zvonimir Boban.

Pioli se proti nenávisti z řad vlastních fanoušků musí obrnit přes reprezentační pauzu, pak musí připravit tým na první soutěžní zápas. V neděli 20. října se AC utká s Lecce, nováčkem Serie A, který je v lize třetí od konce. Měl by to být snadný start, první výhra pod novým koučem na zlepšení sebevědomí. Ale při současné formě rozloženého Milána kdo ví...