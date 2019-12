Zlatan jako spasitel. Je zpět v AC Milán a chce zachránit bídnou sezonu | iSport.cz

Zlatan Ibrahimovič si rýpl do Cristiana Ronalda • Jaroslav Legner / Sport

Zlatan Ibrahimovic s Los Angeles Galaxy vypadl ve čtvrtfinále play off MLS • Profimedia.cz

Kde bude hrát Zlatan Ibrahimovic po svém návratu do Evropy? Úspěšné námluvy se nakonec povedly AC Milán, kde švédský útočník podespal půlroční smlouvu s opcí na další sezonu. Ibrahimovic už v italském velkoklubu, dokonce s ním vyhrál Serii A byl jejím nejlepším střelcem. Naváže na své úspěchy u Rossoneri po sedmi letech?

„Vracím se do klubu, k němuž chovám maximální respekt, a do města, které miluji. Budu se svými spoluhráči bojovat, abychom s tohle sezonou ještě něco udělali, a udělám všechno pro to, aby se nám povedlo dosáhnout našich cílů,“ uvedl Ibrahimovic, který si má za půl roku vydělat 3,5 milionu eur (89 milionů korun).

Za AC nastupoval už v letech 2010 až 2012. V roce 2011 mu pomohl k zatím poslednímu mistrovskému titulu. V červenočerném dresu odehrál 85 utkání, v nichž dal 56 gólů. V roce 2012 se Ibrahimovic stal jako dosud poslední hráč AC králem střelců italské ligy. Totéž se mu povedlo o tři roky dříve během angažmá v Interu Milán.

Poslední dva roky strávil v zámořské lize MLS, kde oblékal dres Los Angeles Galaxy. V minulosti sbíral úspěchy také s Barcelonou, Paris St. Germain a Ajaxem. Naposledy v Evropě nastupoval za Manchester United.