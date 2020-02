SUPERderby o Milán! Zlatan zářil, pak nechápal: Přestali jsme věřit | iSport.cz

Inter šel do klíčového klání bez kapitána a brankářské jedničky Samira Handanoviče, který utrpěl vlasovou zlomeninu v malíčku levé ruky. Jeho náhradník Daniele Padelli neměl zrovna jednoduchou práci. Hasan Calhanoglu ještě svoji ránu zpoza vápna opřel jen o tyč po Padelliho pravačce, ve 40. minutě ale přece jen přišel trest. Zlatan Ibrahimovic v hlavičkovém souboji překonal Diega Godína, posunul míč přes plachtícího gólmana na Anteho Rebiče na zadní tyči a chorvatský útočník se nemýlil.

Než stačil skončit poločas, zapsal se Zlatan i mezi střelce – Franck Kessie mu po rohovém kopu hlavou přiblížil balon a švédská ikona trkla míč do sítě. Padelli si musel trhat vlasy, Ibrahimovicovu asistenci těsně nezachytil, následná gólová hlavička prošla do branky i přesto, že si na ni italský gólman sáhl.

„První poločas byl od nás prakticky dokonalý. Od Interu jsem čekal víc, za prvních 45 minut nevypadali jako tým, co je druhý v lize,“ řekl Zlatan před kamerami Sky Sports Italia, pak ale dodal klíčové: „Ve druhé půli už ano.“

Bojovníci v modro–černém přišli na hřiště jako vyměnění. Jen šest minut po pauze napřáhl Marcelo Brozovič zpoza vápna a parádní trefou k tyči dostal svůj tým na dostřel jediného gólu. Stačily tři minuty a Matias Vecino po pasu Alexise Sáncheze srovnal skóre. Fanoušci AC byli jako opaření, a hráči jakbysmet, protože do závěrečného hvizdu stačili inkasovat ještě dvakrát – perfektně zamířená hlavička Stefana de Vrije poprvé strhla vedení na stranu Interu, výhru pak ještě v nastavení potvrdil nejlepší střelec týmu Romelu Lukaku svou sedmnáctou trefou.

„Jde jen těžko vysvětlit, co se stalo,“ nechápal Zlatan Ibrahimovic, který měl ještě za stavu 2:3 velkou šanci, mířil ovšem jen do tyče Padelliho branky. „V poločase jsme si řekli, že první čtvrthodina druhého dějství bude klíčová… A pak jsme za těch patnáct minut dostali dva góly. Přestali jsme presovat, hrát, věřit. Od toho vyrovnávacího gólu se nám všechno rozpadlo,“ litoval. „Myslím, že lze z velké části vinit náš nedostatek zkušeností,“ sdělil 38letý kanonýr, nejstarší hráč v dresu AC. „Když vedete 2:0, musíte vědět, jak kontrolovat hru a vyhrát.“

Stejný důvod našel i Stefano Pioli, trenér poraženého týmu. „V prvním poločase naše strategie fungovala dokonale, mohli jsme vést i víc než 2:0, ale dvě situace, ve kterých jsme si měli počínat mnohem lépe, změnily celý zápas na psychologické úrovni. Inter je mnohem zkušenější tým než my, zvyklejší hrát takové zápasy, a díky tomu se dostali zpět do hry. Ale měli jsme i smůlu, dvakrát jsme trefili tyč,“ dodal a připomněl zmařené šance Calhanogla a Ibrahimovice.

„Jsem na své hráče naštvaný. Měli defenzivní úkoly, které v klíčových momentech nesplnili, a byli za to potrestáni,“ vztekal se 54letý kouč. „Je to velká škoda, ovládali jsme zápas, přehrávali jsme silný tým a nevypadalo to, že je mezi námi v tabulce rozdíl 19 bodů. Byl to nejlepší první poločas, co jsme v téhle sezoně odehráli, ale nakonec jsme prohráli derby, ve kterém jsme vedli. Musíme ten zápas analyzovat jako celek,“ dodal.

Zatímco v černo–červené části Milána se bědovalo nad ztraceným zápasem, rivalové měli dvojitý důvod slavit. Grandiózní otočka totiž Inter posunula v tabulce na první místo, o skóre před Juventus, který v sobotu překvapivě padl ve Veroně. „Ještě je pořád moc brzo na to mluvit o něčem, o čem zatím jen sníme,“ krotil emoce trenér vítězů Antonio Conte. „Čekají nás důležité zápasy, ve středu hrajeme semifinále poháru s Neapolí, pak příští víkend Lazio, které v posledních letech zesílilo,“ zmínil nadcházející souboj s třetím celkem tabulky. „Nemůžeme všeho dosáhnout ze dne na den, ale pomalu budujeme. Chlapci dnes dokázali svou sílu,“ pochválil svěřence.

Trenér, který se nebojí na svoje hráče zvýšit hlas a počastovat je nějakým nepěkným slovem, se prý tentokrát držel zpátky. „Byli jsme asi ve větších problémech, než kdykoli jindy v sezoně, hrozil debakl. Ale o poločase jsem nemusel moc mluvit. Chlapci věděli, co v prvním poločase dělali špatně, tak jsme ve vší skromnosti udělali nějaké úpravy. Je důležité si uvědomit, že ke každému zápasu nemůžete přistupovat stejně,“ řekl Conte. „V těžkých chvílích musíte převzít zodpovědnost, a za to, že jsme prohrávali 0:2, jsem byl z velké části zodpovědný já. Našli jsme cestu z té těžké situace, a musíme si tenhle večer zapamatovat, protože nám pomůže, abychom v budoucnu získali týmem a vyrovnali se s podobnými chvílemi.“

Conteho družina dál bojuje o to, aby Serie A po osmileté nadvládě Juventusu konečně poznala nového šampiona. Udržet první místo ale nebude žádná legrace. „Stará dáma“ je pozadu jen o skóre, další bod za ní číhá Lazio v čele se snajprem Cirem Immobilem a jeho 25 góly ve 23 zápasech. Právě souboj s římským celkem, který je na programu v neděli večer, může v boji o Scudetto o mnohém napovědět.