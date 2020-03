Jen chřipka, říkal si. Teď hvězda Atalanty trčí ve městě duchů | iSport.cz

Atalanta stvrdila svůj postup mezi nejlepších osm týmů Champions League minulý týden ve Valencii, kde za zavřenými dveřmi porazila domácí 4:3. Drtivá většina fanoušků Valencie přitom ke stadionu dorazila a zůstala za jeho branami.

„To jsem nepochopil,“ diví se Robin Gosens. „Proč se hrálo před prázdnými tribunami, když se lidé stejně kvůli zápasům shromáždili? Nedávalo to žádný smysl.“

Pětadvacetiletý fotbalista v rozhovoru pro Gazzettu dello Sport přiznává, že život v Lombardii, která je označována za evropské epicentrum pandemie koronaviru, je momentálně hodně složitý.

„Když jsem slyšel, že Lombardie je na tom nejhůř v Evropě, dostal jsem strach. Říkal jsem si, aha, předtím to byl Wuchan, ale to bylo daleko v Číně. Podcenil jsem to, stejně jako všichni ostatní. Myslel jsem si, že je to jen o něco horší chřipka. Teď je to tady, teď jsme my v nebezpečí,“ líčí Gosens. „Strach v Bergamu je úplně hmatatelný, je to teď město duchů,“ zmiňuje přísnou karanténu a omezení volného pohybu.

Ke včerejšku v Itálii podlehlo nemoci covid-19 a komplikacím s ní spojené už 1809 lidí, přibližně stejný počet je na jednotce intenzivní péče.

„Viděl jsem noviny Eco di Bergamo, kde jsou stránky plné úmrtních oznámení. To je děsivé,“ přiznává Gosens, který se svou snoubenkou Rabeou řešil i její případný návrat do Německa. „Museli jsme si o tom promluvit, ale chtěla zůstat se mnou, takže jsme v tom spolu.“

„Jsme v izolaci, prakticky už od minulé středy, takže se nic nezměnilo. Bojím se pořád stejně,“ vzkazuje z kriticky postiženého místa.