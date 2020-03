Šéf italské hráčské asociace: Na snižování platů hráčům není čas, zatím | iSport.cz

Zlatan Ibrahimovič se vydal do boje proti koronaviru • Reuters

Podle prezidenta hráčské asociace v Itálii Damiana Tommasiho (vpředu vpravo) není aktuálně ještě čas na to, aby kluby Serie A fotbalistům během přestávky kvůli pandemii koronaviru snižovaly platy. • Profimedia.cz

Podle prezidenta hráčské asociace v Itálii Damiana Tommasiho není aktuálně ještě čas na to, aby kluby Serie A fotbalistům během přestávky kvůli pandemii koronaviru snižovaly platy. Bývalý reprezentant si však uvědomuje, že tato otázka ještě na přetřes přijde a hráči se budou muset k redukci mezd postavit.

„Těmi, kdo mají největší zájem na udržitelnosti celého systému, jsou právě sami hráči a všichni, kteří tam pracují. Jsme si vědomi toho, že tohle téma se bude muset řešit, ale ne teď,“ uvedl Tommasi pro list Corriere dello Sport ke snižování mezd hráčů, které údajně už s konkrétními návrhy požadují šéfové ligových klubů.

„Nejdříve musíme spočítat škody, což bude možné pouze tehdy, pokud budeme vědět, zda sezonu dohrajeme, nebo ne. O krácení mezd bychom se měli bavit až později. Nechápu, jakou dohodu nám (kluby) nabízejí, protože nejsme ve stavu nutit hráče, aby ji přijali,“ řekl Tommasi.

Stejně tak se pětačtyřicetiletému bývalému záložníkovi nelíbí, že některé kluby v době pandemie posílají hráče zpět do tréninku na hřišti. Týká se to například Lazia Řím, od pondělí se ke stejnému kroku chystají v Cagliari.

Koronavirus a sport ONLINE: vše o odložených zápasech, zrušených sezonách a nakažených sportovcích ZDE >>>

„Jestli si někdo myslí, že získá výhodu tím, že bude nutit své hráče trénovat, tak opravdu nevím, co má v hlavě. Trénovat teď, dva měsíce před obnovením soutěží, nedává smysl. A je to také nebezpečné,“ tvrdí Tommasi. „Ale (šéf Lazia Claudio) Lotito má zřejmě dobré informátory a ví, kdy liga znovu začne,“ dodal sarkasticky někdejší AS Řím.

Sám netuší, kdy se italská nejvyšší soutěž, jež byla přerušena na začátku minulého týdne, opět rozběhne. „Nevím, ale doufám, že brzy. Fotbal bude barometrem této společnosti. Až se bude míč znovu koulet po trávníku, budeme už z této noční můry skoro venku,“ dodal Tommasi.

Nemoc COVID-19 postihla Itálii ze všech evropských zemí nejvíce. Na Apeninském poloostrově se podle čtvrteční bilance koronavirem dosud nakazilo přes 41.000 lidí. Z nich 3405 zemřelo, což je ještě víc v Číně, odkud se nový typ koronaviru začal šířit.