Šéf Sampdorie: Pojďme skončit tady a teď. Z ticha bez diváků bolí srdce | iSport.cz

Majitel fotbalistů Sampdorie Janov Massimo Ferrero trvá na předčasném ukončení aktuálního ročníku italské ligy, který přerušila pandemie koronaviru. Pokud by se Serie A znovu rozběhla, hrálo by se jistě bez diváků, což si Ferrero nedokáže představit.

Ferrero už před více než dvěma týdny prohlásil, že by současnou sezonu ukončil a soustředil se na tu následující. Nyní svá slova zopakoval. „Pojďme se domluvit na tom, že ročník skončí tady a teď,“ řekl Ferrero pro televizní stanici Telenord.

„Bolí mě, že to říkám, ale chci začít, až na svém stadionu, který je nejkrásnější na světě, uvidím naše fanoušky mlátit do bubnů. Co by to bylo za zápasy bez povzbuzování fanoušků?“ uvedl osmašedesátiletý podnikatel.

Vychází z vlastní zkušenosti. Před přerušením ročníku sehrála Sampdoria domácí souboj s Veronou bez diváků. „Srdce mě bolelo z toho ticha. Řekněte mi, jak můžu jít na stadion a přihlížet takové prázdnotě?“ řekl Ferrero.

Italská liga nezačne dříve než v červnu. Vedení Serie A bude o obnovení soutěže uvažovat jen v případě, že to dovolí aktuální zdravotní situace.

Itálie eviduje po Španělsku druhý nejvyšší počet nakažených v Evropě. Novým typem koronaviru se nakazilo přes 139.000 lidí a více než 17.500 z nich zemřelo, což je nejvíce ze všech evropských zemí.