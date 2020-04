Ronaldo, Buffon a já. Vykulenou Češku do Juve tahal Nedvěd. Spartě navzdory | iSport.cz

Nejdřív ze Znojma do Prahy, pak z Prahy do Turína. Fotbalistka Andrea Stašková už za sebou má neuvěřitelnou cestu a to je jí teprve 19 let. V Juventusu je nejmladší, přesto jako jediná dokázala skórovat ve všech soutěžích, do kterých letos tým naskočil. Není divu, že ji ze Sparty do klubu Cristiana Ronalda a Pavla Nedvěda nechtěli pustit. Nejen okolnosti přestupu prozradila v živém rozhovoru s Jakubem Podaným.

Hned v první sezoně v Itálii dokázala skórovat v lize, poháru, superpoháru i Lize mistryň, to se z ženského týmu Juventusu nepovedlo nikomu jinému, jen Andree Staškové. Není divu, že na klubových akcích už na pódiu nakukuje do první řady po boku největších klubových hvězd, bez ohledu na to, že je v mistrovském kádru nejmladší.

„Když jsme měli akci o Vánocích, šli jsme společně na pódium. Ještě jsem moc neuměla italsky a stála jsem v první řadě. Koukla jsem se doleva, tam Ronaldo a Buffon. Koukla jsem se doprava a tam Dybala a De Ligt. Stála jsem s otevřenou pusou a všichni fotili, byl to velký zážitek,“ vyprávěla Andrea Stašková ve streamu ženského fotbalu Jakubovi Podanému.

„Na konci byla ulička pro fotbalistky, tam byla možnost si popovídat a udělat si fotky. S Ronaldem byla asi nejsložitější, s ním chtěl mít fotku každý, navíc okolo něj byli sekuriťáci,“ popisuje.

Právě na klubových akcích mají ženy Juventusu možnost potkat se s mužskými hvězdami. Turínský velkoklub má pro ženy i vlastní oddělené tréninkové centrum. Možná i proto mají ve svém odvětví podobné úspěchy: Vyhrály oba ročníky italské ligy, do kterých nastoupily, a teď mají 9bodový náskok před Fiorentinou. V tom už pomáhá i 19letá Češka, která si Itálii vybrala vloni v létě.

„Měli zájem od ledna. Psali i na Spartu dopis, ale Spartě se to moc nelíbilo, takže to bylo složitější a ještě jsem se soustředila doma na ligu. Už v lednu jsme tam jeli kouknout, mluvila jsem s vedoucím i panem Nedvědem, ale pořád jsem byla hráčka Sparty, takže jsem nemohla nic. Podepsala jsem to až v červnu, kdy jsem byla volná hráčka. Když jsem tam letěla, byla jsem hodně nervózní, byla jsem na všechno sama, v cizině, Italové navíc neumí moc anglicky, takže začátky byly těžké, ale hodně mi pomohly i spoluhráčky,“ vysvětluje, jak se dostala do Turína.

Na transfery je zvyklá. Už v patnácti se vysoká brunetka přesouvala ze Znojma do Prahy a bydlela vlastně sama, jenže Itálie je zase o úroveň výš. Nejen kvůli jazyku, ale i životnímu stylu. „Dohodly jsme se s cizinkami, že půjdeme po poledni nakupovat a všechno bylo zavřené, až pak nám Italky vysvětlily, že po obědě se nepracuje,“ vzpomíná na první setkání s jihoevropskou siestou. A italštinu taky teprve vstřebává: „Ony teď řekly, že když jsme v Itálii, tak ať na ně mluvíme italsky, dělají si z nás srandu, ať se snažíme. Mluví hrozně rychle, takže všechno odkýveme. Smát se a kývat,“ předvádí bekovi Bohemians, který něco podobného zná z třeba z Řecka.

V Itálii se posouvá i fotbalově. Trenéři Juventusu českou reprezentantku odnaučili návyky ze Sparty, kdy si často sbíhala do křídel, a učí ji využít jejích fyzických parametrů ve vápně. To vše ve spolupráci s hrající legendou Cristianou Girelliovou, po jejíž desítce benjamínek v týmu do budoucna pokukuje. Teď ale sezonu přerušil koronavirus, takže se na pár týdnů vrátila zpátky domů do Znojma. „Doufám, že to budou chtít dohrávat, protože nám zbývá posledních 6 zápasů,“ vyhlíží svůj první italský titul.