Balotelli málem bláznem. Promluvil o okusování zdí i porušování nařízení | iSport.cz

Italský fotbalista Mario Balotelli se dostal do problémů s policií kvůli nelegálnímu sázení, ne však na sport. Osmadvacetiletý útočník nabídl majiteli baru v Neapoli, že mu dá 2000 eur (zhruba 51 tisíc korun) za to, když vjede s mopedem do moře. • Profimedia.cz

Mario Balotelli oslavuje gól do sítě Manchesteru United. S vyhrnutým dresem, pod nímž má tričko s nápisem Why always me? (Proč vždycky já?) • Profimedia.cz

Fotbalisté prakticky po celém světě netrpělivě očekávají restart soutěží. Nejblíže jsou tomu v Německu, kde se bundesliga znovu rozjede již o tomto víkendu. V Itálii, která je jednou z nejvíce zasažených zemí koronavirem, si ještě musejí počkat. Pravděpodobně do 13. června. I o tom spolu diskutovali na Instagramu nedávní spoluhráči z Brescie Mario Balotelli a Alessandro Matri. Oba jsou rádi, že by týmy měly mít cirka měsíc čas na přípravu. „Pokud mi teď přihraješ míč, nezpracuju ho jedním dotykem. Už je to dva měsíce, co jsem se nedotkl balonu,“ uvedl Balotelli.

Italský útočník s ghanskými kořeny přiznal, že poslední týdny neprožíval úplně v klidu. „Málem jsem se zbláznil, protože jsem byl úplně sám. Dcera je v Neapoli, syn v Curychu, matka má svůj věk a musí být chráněna, bratři jsou v karanténě se svými dětmi, takže jsem zůstal sám. Bylo to těžké,“ konstatoval.

Nebyl by to ale Balotelli, aby i během pandemie něco neztropil. „Nemůžeš pořádně trénovat, když nemáš běhací pás. Takže i když to nebylo povoleno, chodil jsem běhat do parku poblíž svého bydliště,“ přiznal, že ne úplně dodržoval zákaz vycházení.

Být sám doma, odloučen od rodiny, nebylo tím nejhorším, co „zlobivé dítě italského fotbalu“ potkalo. Nejtěžší úkol pro něj spočíval v tom, že si musel sám vařit. „V zásadě jsem první tři dny jedl lepenku a snažil se okusovat zdi, protože neumím nic uvařit. Naštěstí jsem si zařídil, aby mi začali jídlo vozit,“ smál se Balotelli.

Prohlášení spoluhráče Aleše Matějů a Jaromíra Zmrhala o (ne)vaření a okusování zdí je další perlou už tak bohatého Balotelliho arzenálu příhod. Svými skutky se totiž už několikrát nesmazatelně zapsal do historie, nejen fotbalu.

Trenér José Mourinho dodnes vzpomíná, jak Balotelliho v době angažmá v Interu Milán nabádal o poločasové přestávce utkání Ligy mistrů v roce 2009 na hřišti Kazaně, aby nedostal druhou žlutou kartu, jelikož nemá dalšího útočníka. Co se ale nestalo, po hodině hry byl „Super Mario“ vyloučen.

Jiným se vryl do paměti svými gólovými oslavami, ať už tou ze semifinále EURO 2012, kdy sundal dres a se zaťatými svaly zůstal nehybně stát či tou s vyhrnutým dresem, pod nímž měl triko s nápisem „Why always me?“ (Proč vždycky já?). Právě s druhou zmíněnou je spojena další z jeho eskapád, když si během angažmá v Manchesteru City, před derby na hřišti městských rivalů United (6:1), podpálil petardou vlastní dům. Naposledy zaujal sázkou, kdy donutil majitele baru, aby se skútrem zahučel do moře.