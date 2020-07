Český talent má novou smlouvu. Atalanta si ho pojistila na pět let | iSport.cz

Ruslan Malinovskyi z Atalanty v tvrdém souboji mezi Alanem Empereurem and Miguelem Velosem z Verony • Reuters

Bergamo po koronavirové pauze válí. Čtvrtou výhrou v řadě si pojistilo čtvrté místo v tabulce znamenající postup do Ligy mistrů • Reuters

I navzdory vleklému zranění kolene, kvůli němuž podstoupil Lukáš Vorlický operaci a téměř rok nehrál, se Atalanta Bergamo rozhodla dát mladému záložníkovi nový kontrakt.

Ten stávající by vypršel příští léto, nový pětiletý bude platit odteď do 30. června 2025.

„Minulý rok touhle dobou jsem byl po operaci kolene a na hotelu v Barceloně přemýšlel, co se mnou bude. To, že se po roce bez fotbalu znovu cítím v plné síle a můžu zabojovat o svoje místo v prvním týmu Atalanty a podepsat novou smlouvu, je moc příjemné,“ napsal na svůj facebookový účet Lukáš Vorlický.

Vorlický dosud nastupoval převážně za dorostenecký výběr do 19 let a za Primaveru v mládežnické italské lize. Na první „povolávák“ do áčka, které bude v příští sezoně podruhé za sebou hrát Ligu mistrů, zatím čeká.

