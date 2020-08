Šok a hrobové ticho! Krejčí o rakovině trenéra: Byl hned odhodlaný vyhrát | iSport.cz

Jsou věci, které ředí fotbal na druhou kolej. Své o tom ví i Ladislav Krejčí, letní akvizice pražské Sparty, kam se vrátil po čtyřech letech v Boloni. Právě v Itálii okusil jaké to je, když člověka zasáhne velmi nepříjemná zpráva. Řeč je o momentu, kdy se spolu se spoluhráči dozvěděl, že trenéru Sinišovi Mihajlovičovi diagnostikovali rakovinu. „Byl to šok, nikdo to nečekal. Proběhly i nějaké slzy,“ vzpomněl v rozhovoru pro iSport.cz český reprezentant.

On ani spoluhráči neměli o ničem tušení. Ladislav Krejčí odcestoval v červenci 2019 s týmem Boloni na soustředění. Jedna věc však byla neobvyklá, tým odjel bez hlavního trenéra Siniši Mihajloviče. „Řekli nám, že má nějakou virózu,“ řekl český záložník. Tým žil v domnění, že je vše v pořádku, opak byl ale pravdou.

„Pak jsme měli videokonferenci, kde nám kouč oznámil, že má rakovinu. Byli jsme hodně smutní, proběhly i nějaké slzy. Určitě vše umocnil fakt, že to nikdo nečekal. My jsme opravdu neměli žádné zprávy, nic ven neprosáklo. V té místnosti bych vám tehdy nepřál být. Hrobové ticho, že byste slyšel spadnout špendlík. Všichni jen koukali na trenéra na monitoru, nikdo neřekl ani slovo,“ vzpomenul na nepříjemné chvíle Krejčí.

Sám Mihajlovič od začátku ukázal velkou vnitřní sílu, byl přesvědčený, že nemoc překoná. „Vím, že to porazím,“ prohlásil odhodlaně. Prvotní šok a vyrovnání se s diagnózou takové ale nebyly. „Strávil jsem dva dny ve svém pokoji s pláčem… Nebyly to ale slzy strachu. Vždy hraju, abych vyhrál, jak ve fotbale, tak v životě,“ uvedl kouč.

Boloňa srbského trenéra přes onemocnění podržela, prodloužila s ním dokonce kontrakt. „Klub se zachoval skvěle, trenéra neodvolal a řekl, že do doby než se uzdraví, nás povedou asistenti,“ řekl Krejčí.

Vše nakonec skutečně dopadlo dobře a Mihajlovič rakovinu porazil. „Líbilo se mi, že na něm bylo od začátku znát odhodlání. Nikoho s touto nemocí jsem neznal, ale působil na mě, že jde vyhrát a neříká to jen jako frázi, že tomu opravdu věří. Ani na vteřinu nepochyboval, že to zvládne. Jsem rád, jak dopadl, že se z toho dostal a může pokračovat v tom, co ho baví,“ těšilo navrátilce do Sparty.