Sága Maldini. Mladý Daniel navazuje na legendární příbuzné, dal první gól

Jde v šlépějích svých příbuzných – velikánů italského fotbalu. Teprve osmnáctiletý Daniel Maldini si o víkendu připsal první gól za A-tým AC Milán. V přípravném utkání s Monzou přispěl k výhře 4:1. Bylo to 12 let, 5 měsíců a 6 dní od doby, kdy se naposledy trefil jeho otec Paolo. V slavném klubu Daniel pomalu navazuje nejen na něj, ale i na dědu Cesareho, který je rovněž vryt zlatým písmem do historie milánského giganta.