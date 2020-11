Ronaldo po COVIDU: 19 dní bez fotbalu, pak gól za tři minuty i „Panenka“

Kvůli koronaviru přišel o čtyři zápasy Juventusu a jeden za národní tým Portugalska. Cristiano Ronaldo se ale po zbavení se nákazy prezentoval ve velkém stylu. Dvěma góly pomohl turínskému klubu k výhře na hřišti Spezie 4:1. „Vrátil jsem se k tomu, co mám rád,“ těšilo ho po zápase.

Byl u remízy portugalské reprezentace s Francií (0:0) v Lize národů, od té doby Cristiano Ronaldo kvůli nákaze koronavirem nehrál. Pozitivní test z 13. října ho postavil mimo hru. Přišel o souboj se Švédskem v téže soutěži, na klubové scéně pak o další dva duely Serie A a dva zápasy v Lize mistrů včetně toho s Barcelonou (0:2), kdy se očekávala jeho konfrontace s Lionelem Messim.

Až v pátek přišla pro Juventus dobrá zpráva. „Vyšetření přineslo negativní výsledek. Hráč je vyléčen a již není vystaven domácí izolaci,“ informoval turínský celek na svém webu.

V neděli Ronaldo hned využil první příležitost, kdy se dostat do utkání. Nebyl v základní sestavě, ale jakmile v 56. minutě souboje na hřišti Spezie nahradil Paula Dybalu, začal úřadovat. „Stál jsem dlouho, přestože jsem neměl žádné příznaky a cítil se dobře. Vrátil jsem se ale k tomu, co mám rád, k hraní fotbalu. Cristiano je zpět, to je hlavní,“ uvedl 35letý útočník.

Cristiano Ronaldo se po nákaze koronavirem vrátil na fotbalový trávník a jako střídající hráč pomohl Juventusu dvěma góly k výhře nad Spezií







15 zobrazit galerii

Svůj hlad po hře a gólech ukázal bleskově. Stačily tři minuty, aby se zapsal mezi střelce. Álvaro Morata mu poslal pas mezi stopery, Ronaldo obešel brankáře a dostal Juventus do vedení 2:1. Jak se později ukázalo, šlo o vítěznou trefu. Hvězdný Portugalec navíc nezůstal jen u ní. V 76. minutě proměnil á la Antonín Panenka pokutový kop, čímž pečetil výhru 4:1.

„Odehráli jsme dobrý zápas. V prvním poločase to nebylo ono, přesto jsme mohli rozhodnout. Vytvořené šance jsme ale neproměnili. Do druhé půle jsme vstoupili s touhou vyhrát a Cristiano nám k tomu pomohl,“ konstatoval trenér Juventusu Andrea Pirlo.

„Stará dáma“ tak po dvou ligových remízách v duelech, do nichž Ronaldo nezasáhl, opět zvítězila. Na vedoucí AC Milán ztrácí v tabulce po šesti kolech čtyři body. „Je to velmi vyrovnaná soutěž. AC odvádí skvělou práci, stejně tak Lazio nebo Neapol. Musíme tvrdě pracovat, ale zlepšujeme se,“ podotkl CR7.