Dánská hvězda na odpis! Nehraje ani po přestupu, přijde další stěhování?

Z Tottenhamu odcházel kvůli nízkému hernímu vytížení, v milánském Interu se dostal na druhou kolej také. Christian Eriksen zvažuje další kroky, útěk z aktuální štace už má stvrzený od současných majitelů. „Angažmá není takové, v jaké jsem doufal," přiznal už dřív dánský reprezentant. Co s hráčem, který pobírá třetí největší plat v Serii A, bude dál?

Obě strany jsou nespokojené. Zkušený 28letý středopolař by měl být na vrcholu sil a patřit do základní jedenáctky, Inter však o svém přínosu nepřesvědčil. Situace vygradovala při rozhovoru pro TV 2 SPORT, kdy Eriksen během reprezentačního srazu přiznal, že si nové angažmá představoval trochu jinak. Není divu, za milánský celek zatím nastupuje jen sporadicky.

V posledních třech zápasech proti Realu v Lize mistrů a Atalantě s Turínem na ligové scéně zůstal pouze na lavičce. Dohromady naskočil ve všech soutěžích během aktuálního ročníku jen na 305 minut, nezapsal přitom gól ani asistenci. „Je to zvláštní situace, fanoušci mě chtějí vidět hrát víc a já chci taky, ale trenér má jiný názor a musím ho respektovat," vysvětloval. Kontrakt platí dánskému reprezentantovi až do roku 2024.

Zajímavé přitom je, že Inter pořizoval Eriksena z hlediska platu jako třetího nejdražšího hráče Serie A. Víc bere jen Cristiano Ronaldo (837 milionů) a Mathijs de Ligt (216 milionů), stejnou gáži jako on pobírá spoluhráč Romelu Lukaku a Edin Džeko z AS Řím (všichni 203 milionů korun). I proto zřejmě nebude milánskému celku nakonec vadit, když mu břímě odpadne.

Kontrakt obě strany stvrdily až do roku 2024, jeho konec ale může nastat už po roce. „Právě teď to v klubu nejde úplně podle představ. Když jsem v minulosti nehrál a tým zaznamenal úspěch, zpětně jsem dokázal plně respektoval rozhodnutí, že jsem tolik nebyl na hřišti," vysvětloval sice středopolař, postupem času se však začíná výrazně spekulovat o jeho návratu do Tottenhamu. V dresu Spurs zaznamenal 51 branek a 62 asistencí v 226 zápasech Premier League.

Podle zákulisních zdrojů si předběžně hledá posilu i Inter. Eriksenovo místo by mohl zaujmout liverpoolský Georginio Wijnaldum, jemuž na konci sezony končí smlouva. Jürgen Klopp by údajně rád působení 30letého Nizozemce prodloužil, sám hráč je však ochotný začít novou kapitolu kariéry.

Co se týče Eriksena, klub mu dal v hledání nového působiště zelenou, což potvrdil sportovní ředitel Beppe Marotta. „Pokud hráči zažádají o transfer, nebudeme jim bránit. Budeme si muset situaci správně vyhodnotit," komentoval s dovětkem, že do této doby žádné nabídky na dánského záložníka nepřišly. „Ve vhodném čase se pokusíme udělat správné rozhodnutí."

Pravý čas už možná nadešel. Do hry se kromě Spurs vložil podle mnohých britských zdrojů také Arsenal, od něhož by chtěl Inter na oplátku 12 milionů eur (315 milionů korun), milánský klub by v takovém případě ztratil na anabázi dánského reprezentanta celkem 5,5 milionů eur (144 milionů korun). Dráž však hráče, který ani pravidelně nestřídá, jen těžko prodá.

Co myslíte, kam 28letý středopolař nakonec zamíří a bude konečně nastupovat?