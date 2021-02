Ronaldovi je 36, už není nejlepší, ale pořád válí. Jak se přizpůsobil věku?

Co znamená zkratka CIA? Cristiano In Action. Ronaldo dnes – 5. února 2021 – slaví 36. narozeniny. Dál cválá ve své gólové bublině a vyvolává vykřičníky! Michael Jackson byl celosvětově uznávaný Král popu, Cristiano Ronaldo je Král kopu.

CR7 ? Něco jako Amazon s góly. „Neznám silnějšího fotbalistu,“ řekl Rio Ferdinand. „Rozhodnějšího, odhodlanějšího a posedlejšího.“ Bývalý anglický stoper byl u jeho začátků v Manchesteru United. „Hračička,“ vzpomínal.

„Měl zlaté nohy a chtěl všechny bavit, ale přeháněl to.“ Ruud van Nistelrooy, tehdy nejlepší střelec a gólový démon Premier League, mu dal za vyučenou. „Běžný trénink,“ vyprávěl Rio. „Cristiano se předváděl. Ruud sprintoval do vápna, ale Ronaldo nepřihrál. Blbnul s míčem a dělal triky.“

Nizozemce popadl amok. „Pojď sem, sakra!“ zaburácel. „Co to jako bylo?“ „Bicicleta. Přešlapovačka,“ vykoktal 18letý kluk z Madeiry. „Bicicleta? S tím běž do cirkusu!“ zařval Van Nistelrooy hlasem, který trhal nebesa. „Nepočítáme přešlapovačky. Počítáme góly!“

Ronaldo byl dotčený. „Takhle se mnou ještě nikdo nemluvil,“ stěžoval si v kabině. „Proč to dělá?“ „Protože máš talent,“ řekl Alex Ferguson. „Záleží mu na tobě.“ „Někdo by možná ztratil sebevědomí,“ vyprávěl Rio. „Nebo by spoluhráče poslal k čertu a dělal pořád to samé. Ale Cris věděl, že Ruud může mít pravdu. Nestačí hrát na efekt. Rozhodují čísla, statistiky, branky.“

Portugalce to postrčilo k proměně. „Byl akčnější a údernější,“ popisoval Ferdinand. „Na zádech měl Bestovu a Beckhamovu sedmičku. Nebyl z toho ve stresu. Vysloveně si to užíval. Začal na sobě neuvěřitelně pracovat. Někdo by to nazval obsesí. Jedna věc mu nedala spát. Jak dosáhnout nejdokonalejší verze sebe sama? Tomu obětoval všechno.“

Dnes má na kontě 760 tref. Neřešme, jestli překonal, nebo nepřekonal Josefa Bicana. Srovnávat odlišné historické epochy a úplně jiné soutěže? Československo s Anglií, Španělskem a Itálii? Fotbal ve 30. a 40. letech s tím současným? To znamená zatáhnout rozumu rolety.

Nejinspirativnější fotbalista světa

„Ronaldo už není nejlepší hráč světa, ale je nejinspirativnější,“ prohlásil George Weah, bývalý útočník, ikona AC Milán a držitel Zlatého míče. „Obdivuju Ibrovu dlouhověkost,“ pokračoval liberijský prezident, „ale troufám si tvrdit, že Cristiano ho předčí. Je příkladem, jak neztratit vášeň.“

To potvrzuje Andrea Pirlo, kouč Juventusu. „Na tréninku mám 25 chlapů, ale nikdo nemaká tvrději než 36letý Ronaldo.“ Stoper Leonardo Bonucci dodal: „Nezažil jsem ho nesoustředěného, či dokonce roztěkaného. Vždycky se koncentruje. Občas mám pocit, že mu v pažích bzučí vysoké napětí.“

Brazilský čarostřelec Ronaldo Luís Nazário de Lima, dvojnásobný mistr světa s přezdívkou O Fenómeno, předpovídá, že jeho jmenovec bude hrát do čtyřicítky. „Nevím to stoprocentně, ale jistě se o to pokusí,“ řekl někdejší gólomet Barcelony, Interu Milán a Realu Madrid. „Teď se bavíme o jiném hráči, než kterého si pamatuju z Bílého baletu.“

Jak to Cristianův dětský vzor myslel? „Čas nepřechytračí, nemá odpich jako dřív, ale dokáže se přizpůsobit. Na hřišti si počíná promyšleně a účelně. Většinu zápasu může být u v ústraní, během vteřiny napáchá ohromné škody. Není efektivnějšího bombera.“

Portugalec stále mísí klubové povinnosti s reprezentačními, na něž v jeho věku valná část fotbalistů rezignuje. V roce 2016 slavil zlato na EURO. Teď se upíná k MS 2022 v Kataru. Poslední cíl. „Vyhrával jsem trofeje se všemi kluby,“ řekl CR7. „Mistrovství světa je sen. Nic není nemožné.“

Portugalci mají silný tým plný superhvězd. Trenér Santos nespoléhá jenom na kapitána. Jsou tu Joao Félix, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Diogo Jota, Rúben Neves či Rúben Dias. Dušička protivníků, jakkoli bojovných, se při tom pohledu sveze výtahem do sklepa.

„Jsem šťastný,“ usmál se Ronaldo. „Cítím se ve formě a v životě se mi daří. Doufám, že budu hrát ještě spoustu let. Mladším hráčům vždycky radím, aby si užívali každou chvíli, protože nikdy nevíte, co bude zítra. Důležitá je hlava a vnitřní nastavení. Žiju přítomností.“

Vypočítaný spánkový režim

Přípravě obětuje všechno. Kdyby měli ostatní dřít jako on, radši by spolkli žhavý uhlík. Rozhodně by se jim nezasekl v hrudi tak jako představa trvalé kázně, nekončících pravidel včetně přísné abstinence, drilu a pevného řádu.

„Nevěnuje pozornost nějakým dietám, nepotřebuje někoho kopírovat. Jediné, co ho opravdu zajímá, je: Funguje to v mém případě?“ prozradil Nick Littlehales. Kdo to je? Ronaldův spánkový kouč a jeden z největších expertů ve svém oboru.

„Hodiny strávené v posteli zásadně ovlivňují naši náladu, motivaci i rozhodovací schopnosti. Ba co víc, řídí náš pracovní výkon i zdraví,“ vysvětlil Littlehales, který spolupracoval s Petem Samprasem, cyklistickým týmem Sky, olympijskými šampiony i špičkovými ragbisty.

„Ronaldo věnuje svému tělu maximální péči. Klasický spánek způsobuje, že jste odpoledne a večer neproduktivní. To je pro fotbalistu nevýhoda. Proto má vypočítaný spánkový režim s kratšími porcemi i přes den,“ přiblížil Littlehales.

CR7 pokaždé ulehne do čistého ložního prádla, spí ve fetální pozici, tedy v klubíčku s přitaženými koleny a na boku. Hodinu a půl před usnutím nezapíná televizi, počítač, tablet ani mobil – jejich záření potlačuje spánkový hormon melatonin.

„Udělá všechno, aby si prodloužil kariéru a byl na výši,“ řekl Mesut Özil, bývalý parťák z Realu. „Cris vládl Premier League, La Lize, Champions League i Serii A. To nesvedl ani Messi .“ Ligu mistrů dobyl pětkrát, jednou s „Red Devils“ a čtyřikrát s „bílým baletem“.

I kvůli tomu za něj Juventus zaplatil 117 milionů eur, přestože mu v létě 2018 bylo 33 let. Jenže cestičku k evropské nadvládě „staré dámě“ neumetl. Předloni je ve čtvrtfinále opařil Ajax, minulý rok Lyon, který se jim zřítil na hlavu v osmifinále.

„Teď to musí vyjít!“ burcuje CR7. První soupeř v play off? FC Porto. Jestli ho nezdolají, Ronaldovo srdce udělá salto a vyskočí z hrudi. Je to totiž srdce vítězné. Nezná kompromisy. Bije v rytmu triumfů.

SFOUKNI SVÍČKY NA DORTU Narozeniny ve stejný den? Fotbaloví titáni by mohli uspořádat společnou oslavu. 5. února se poprvé nadechli a svoji pozemskou existenci zahájili Cristiano Ronaldo (1985) a Neymar (1992). Brazilcovi je devětadvacet. Měl by být na vrcholu sil a konečně si splnit sen o Zlatém míči a vítězství v Lize mistrů s PSG. Aby ho doma uznali Pelého dědicem, musí pozlatit národ mistrovským třpytem na světovém šampionátu. Ronaldovi je šestatřicet, a i když říká, že věk je jen číslo, není to pravda. I v jeho molekulární zbroji se dělají trhliny. Portugalec tomu ovšem odolává vší silou. 5. února vtrhl na svět ještě jeden věhlasný hráč. Carlos Tevez (1984). Divoký Apač před rokem vyhrál argentinskou ligu a Boca Juniors staví nezdolnému kapitánovi sochu.