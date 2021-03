Juventus po dalším fiasku: Ronalda chceme udržet, je nejlepší na světě

Alvaro Morata otevřel skóre minutu poté, co přišel na hřiště • Reuters

Radost fotbalistů Porta po brance do sítě Juventusu • Reuters

Radost fotbalitů Porta poté, co senzačně postoupili do čtvrtfinále Ligy mistrů přes Juventus • ČTK / AP

Cristiano Ronaldo nasázel hattrick do sítě Cagliari • Profimedia.cz

Aktuálně to řeší celý fotbalový svět. Zůstane Cristiano Ronaldo i po sezoně v Juventusu, nebo v šestatřiceti letech ještě zamíří jinam? Debata na tohle téma se rozvířila poté, co „Stará dáma“ opět předčasně vypadla z Ligy mistrů, na hvězdného Portugalce se navíc snesla kritika kvůli mizernému postavení ve zdi před klíčovým obdrženým gólem. Sportovní ředitel současného italského mistra Fabio Paratici teď ale vyslal jasný vzkaz: „Máme v týmu nejlepšího hráče světa a chceme ho udržet.“

Hořký neúspěch, pak velkolepá show, a zase nečekaná rána. Cristiano Ronaldo (a s ním celý Juventus) je v posledních dnech jako na houpačce.

Nejdřív konec v Lize mistrů po dramatickém dvojzápase s Portem.

Poté jasná výhra na půdě Cagliari, kterou CR7 řídil hattrickem nastříleným za první poločas.

A teď najednou kolaps (0:1) v domácím duelu proti Beneventu, jehož hlavním cílem je záchrana v Serii A.

„Stará dáma“ v neděli ligovému nováčkovi podlehla a zase víc se vzdálila obhajobě ligového titulu. Do konce sezony Juventusu stejně jako vedoucímu Interu Milán zbývá jedenáct zápasů, rozdíl mezi tradičními rivaly činí deset bodů. A pokud chce Juventus manko ještě smazat, podobné ztráty by si neměl dovolit.

Senzační výhru Beneventa trefil jediným gólem Adolfo Gaich, a jaká událost to pro tým trenéra Filippa Inzaghiho byla, dokládá i euforický příspěvek správce twitterového účtu, jenž pobavil fanoušky.

Takže další rána pro Ronalda? A taky kouče Andreu Pirla, který je v Itálii kritizován, že na vedení tak velké značky zkrátka ještě nemá? Možná, ale minimálně navenek se Juventus snaží držet nastolené vize, podle níž se Pirlo o místo bát nemusí.

Sportovní ředitel klubu Fabio Paratici se v rozhovoru pro Sky Sports Italia nechal slyšet, že na plánech turínského giganta se nic nemění. „Máme projekt, který jsme rozjeli na začátku minulé sezony, jeden zápas naši strategii nemůže ovlivnit. Jsme spokojení s tím, co se v klubu už stalo, teď musíme pracovat na dalším zlepšení,“ podotkl Paratici.

A možný odchod Ronalda? I řada expertů v poslední době hlasitě uvažovala, jestli se pětinásobný držitel Zlatého míče do Juventusu vůbec hodí, jestli by případný rozchod nebyl výhrou pro obě strany. Sportovní ředitel ovšem o žádném zbavování se největší hvězdy nechce přemýšlet.

„Rozhodli jsme se Cristiana udržet. Je to nejlepší hráč světa a chceme, aby u nás zůstal,“ vzkázal Paratici případným zájemcům. Portugalec zatím má v Itálii platnou smlouvu do léta 2022.

Paratici se vyjádřil i k celkové situaci v klubu, vše je podle něj na dobré cestě, byť výsledky v probíhající sezoně nejsou ideální.

„Můžu vám říct sedm nebo osm případů, kdy už jsem slyšel, že naše éra končí. Například porážka s Galatasarayem, odchod trenéra Conteho, berlínské finále Ligy mistrů a další… Přesto se nám dařilo pořád vyhrávat. Když tým přestavujete, může se stát, že se vám všechno nepovede, ale to je součást procesu,“ uvedl Paratici.

„Pokud mluvíme o jen o výsledcích, existují kluby, které procházely přestavbou osm nebo deset let, během kterých nic nevyhrály, a navíc ani nepoložily žádné nové reálné základy. U nás si to lidé možná tolik neuvědomují, protože se nám pořád dařilo vítězit, ale v průběhu let už jsme udělali řadu změn. Několikrát jsme tým třeba výrazně omladili,“ uzavřel sportovní ředitel Juventusu.