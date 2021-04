Ronaldo: první jednání s United! Rodí se návrat, háček bude v obřím platu

Cristiano Ronaldo by se mohl vrátit do Manchesteru United, kde se vypracoval mezi nejlepší fotbalisty světa • Koláž iSport.cz

V kontraktu s Juventusem mu zbývá ještě rok, přesto by Cristiano Ronaldo už v létě mohl měnit dres. O 36leté legendě uvažují tam, kde se vyšvihla do světové extratřídy. Podle informací z Itálie už proběhl kontakt hráčových zástupců s Manchesterem United. Portugalský střelec by se na Old Trafford skutečně mohl vrátit, nicméně zbývá vyřešit jeden podstatný háček.