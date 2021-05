Pirlo po výbuchu Juventusu: Skončit? NE. Budu pokračovat, dokud to půjde

Juventus v premiérové sezoně pod vedením mistra světa z roku 2006 nenavázal na sérii devíti titulů za sebou a ligu ovládl Inter Milán. V Lize mistrů vypadl turínský tým v osmifinále s Portem. V lednu získal italský Superpohár a druhou trofej v ročníku může přidat 19. května na Pirlovy 42. narozeniny, kdy ho čeká finále Italského poháru s Bergamem.

„Bianconeri“ hrozí, že nepřidají desátou účast v Lize mistrů po sobě. Na čtvrtou Neapol jim chybí bod, na AC Milán s Bergamem dokonce tři. „Rezignovat? Ne. Vzal jsem tu práci s velkým nadšením. Překážky tu jsou, ale má práce pokračuje, jsem k dispozici,“ řekl v rozhovoru pro Sky Sport Italia Pirlo, pro něhož jde o první trenérské angažmá.

„Myslím si, že si můžu vést lépe a že jsem schopný se z této situace s týmem dostat. Musíme se dívat dopředu. Budu pokračovat v práci tak dlouho, dokud budu moct,“ uvedl bývalý hráč obou milánských týmů a Juventusu.

O výhře „Rossoneri“ v Turíně rozhodli Brahim Díaz, Ante Rebič a Fikayo Tomori. „Začali jsme docela dobře, ale nevydrželo nám to a zápas skončil tímto výsledkem. Těžko se to teď vysvětluje. Když prohrajete tak důležité utkání 0:3, znamená to, že nefungovalo víc věcí. Musím si to vyhodnotit, pak to v klidu proberu s hráči,“ konstatoval Pirlo.

AC Milán se díky vítězství posunul na třetí místo a je blízko návratu do Ligy mistrů po sedmi letech. „Vždycky jsem si myslel, že dokonalé zápasy neexistují, ale proti Juventusu jsme k tomu byli blízko,“ prohlásil kouč Stefano Pioli.

Milánský tým vyhrál v lize na hřišti Juventusu poprvé od března 2011. „Nikdy předtím jsme na novém stadionu Juventusu nezvítězili. Výhra by mohla být zlomovým bodem v boji o první čtyřku, pokud na ni navážeme ve středečním utkání s FC Turín,“ řekl kouč AC.